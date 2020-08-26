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經濟日報社論／財政的內憂外患螺旋

經濟日報 / 經濟日報社論

行政院會近日通過明（110）年度中央政府「總預算」案，歲出共編列2.16兆元，較今年增加839億元，成長率高達4%，歲入則負成長2.9%，致預算短絀1,165億元，加上債務還本850億元，合計須融資調度2,015億元。由於以前年度賸餘支應只有100億元，最後需舉借債務1,915億元。相對於109年度的總預算，歲入成長5.7%超過歲出的成長4%，賸餘294億元，明年財政明顯呈現急遽惡化。

以上「總預算」債務舉借數，連同「特別預算」的舉債數2,681億元，合計共4,596億元，預估110年底累計債務未償餘額達6兆1,337億元，雖然占前三年度名目國內生產毛額（GDP）平均數年增1.3個百分點，距公共債務法規定上限40.6%，尚有8個百分點、約1.5兆元的舉債空間。但正在執行中的109年度預算案，因逢新冠肺炎疫情及經濟低迷，財政部預估今年度稅收短徵約1,200億元，原先預估的預算賸餘勢必轉呈赤字，加上紓困特別預算分年舉債，109年度原先規劃的舉債1,738億元之外，還要增加舉債2,700億元，也就是今年舉債將超過4,438億元，將創民國100年以來的十年新高，舉債空間僅剩1兆元而已，恐怕難以因應充滿變數的未來兩個年度。

再看總預算的結構，各項政事支出中，居首位的是社會福利支出5,594億元，占26%，比本年預算占比25.2%增加，成長率也高達6.7%，反映勞保、健保、國保、農保的財務黑洞和政府負擔愈來愈嚴重；雖然占20%的教育科學文化支出表面上看起來排名第二，但占16.3%的國防編列3,668億元，若外加採購戰機特別預算290億元，再納入基金預算的576億元，廣義國防支出高達4,534億元，占GDP比重或歲出比重，乃至於成長率都是最高，不但排擠經濟發展支出（占比降至11.7%）、教科文支出，對經濟產生負面衝擊，也將成為拖累財政的重大支出。

換言之，僅從今、明兩年度的「總預算」案來看，財政狀況即已呈現由賸餘轉為短絀的急遽惡化問題，而今年實際的經濟、財政情況又比去年「預先估算」的情況還要惡劣，可想而知總預算執行的結果一定是赤字大幅增加，債務又快速累積。

再從支出的結構來看，最沈重的社福支出和國防支出成長率又最高，疫情何時結束尚在未定之天，必然衝擊經濟而使紓困、救濟的社會福利支出繼續有增無減，此乃財政上的最大「內憂」；另因為美中衝突不斷升高，進而導致兩岸關係更加對峙緊張，政府不得不增加國防、外交支出，這些支出又無助於國內經濟，更使預算僵化，排擠經濟發展支出，將持續成為未來財政經濟上的最大「外患」。

蔡政府執政四年多來，收入面雖靠著稅收年年超徵數千億元，但支出方面又把前瞻建設計畫、採購武器、紓困1.0至3.0等重大支出，另外編列鉅額的特別預算，合計已超過1.5兆元，創歷史新高，把政府財政惡化的事實隱含在「特別預算」之中，讓民眾誤以為「總預算」狀況尚可甚至還有賸餘，也讓政府自己都失去戒心。例如，蔡政府在今年5月籌編紓困3.0經費時，就毫不考慮將前瞻計畫第二階段的5,100億元縮減或移緩濟急，結果終於從財長最近的談話，及110年度總預算的急遽惡化中露了餡。再說，財政的「內憂」還有社會保險兩個未爆核彈，一是全民健保赤字將近千億，明年保費勢必提高近20%，勞保潛藏債務已經高達10.1兆元，將在六年內破產，政府增加撥補或調高保費，都將增加數千億元的支出，對已嚴重惡化的財政都是雪上加霜，更將消耗舉債空間。

蔡政府在稅收快速成長時，拚命擴充特別預算，已經埋下財政的後患，加以面臨疫情的突發，正是人無遠慮必有近憂。又憚於改革勞保、健保等社會保險的財務黑洞，更因兩岸關係緊張而擴張國防支出，陷入財政的內憂外患螺旋，實在令人擔憂不已。

債務

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