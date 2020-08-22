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經濟日報社論／新南向政策應進行總體檢

經濟日報 / 經濟日報社論

2016年蔡總統上任時，首度提出「新南向政策」，希望利用新南向18個國家的市場來擴大台灣的進出口，並開拓南向國家市場，以避免過度依賴大陸市場，同時希望與新南向國家人民有更多往來，包括觀光客和學生。如今新南向政策推動超過四年，應該是好好檢視這項政策的時候，加上美中關係惡化、兩岸關係急凍，新南向國家可能成為重要的代替市場，更值得我們關注這項政策的成效。

首先，在台灣和新南向18個國家人員往來方面，新南向政策辦公室投入一部分觀光補助，過去四年之間新南向國家來台觀光人數增加了近100萬人次，新南向國家來台觀光人數占比也由2016年的16.7%，提高到去年的23.4%。但兩岸關係惡化，導致陸客來台人數大減，特別是陸客在台支出遠超過新南向國家觀光客的支出，結果是過去四年來台觀光人數上升，觀光收入卻減少。

至於新南向國家學生來台就學方面，政府推出許多獎學金和建教合作方案，以吸引東南亞國家學生來台就學，新南向國家來台學生人數由2106年的3.2萬人，增加到去年的5.3萬人，占台灣外籍生比率則由27.4%增加到40.7%。但同樣的，因為兩岸關係不佳，導致大陸來台學生人數驟減，尤其是今年初時中國大陸宣布未來不會再開放大陸學生來台，這意味了包括陸生在內的外籍生人數勢將大幅減少，抵銷新南向國家學生來台所增加的人數。

其實，新南向政策更重要的目的應該是增加雙邊貿易與投資關係，才有助提升台灣的國內生產毛額（GDP）。值得注意的是，新南向18個國家成立的「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」，已在去年11月完成協商，今年底之前將完成簽署。在RCEP大幅降稅的情況下，未來這些國家之間的多邊貿易量將大幅成長；反之，協定以外國家的貿易就會被排擠，因為必須支付更高的關稅。面臨此一關鍵時刻，新南向政策能否順利推動台灣與新南向國家之間的貿易和投資，就變得非常重要。

2013年台灣對東協十國的出口達到最高峰，當年台灣對東協國家出口占總出口的19.4%，之後占比就逐年下降。2016年新南向政策推動時，東協十國仍占台灣出口的18.4%，但到2019年時已下降到16.4%，今年上半年更是下降到15.7%。也就是說，在新南向政策推動之後，台灣對新南向國家的出口占比不增反減。至於台灣自東協十國的進口比率則一直維持在12%左右，變動不大。凡此都顯示，並未看到新南向政策在推動雙邊貿易上的成效。

同樣的，新南向政策在推動台灣與東協國家之間的雙向投資成效也極為有限。2016年新南向國家對台投資只占總僑外投資的2.1%，過去四年的平均也只有4.7%，遠低於2011到2014年之間平均的16.7%。同樣的，過去四年之間，台灣對新南向國家投資平均占台灣對外投資的27.2%，也遠低於2011到2014年之間的48.9%。這些統計顯示，雖然政府努力想要推動台灣與新南向國家之間的投資與貿易，但是四年以來，台灣與新南向國家之間的經貿關係卻呈下降。

最後，為了協助台商赴新南向國家投資，政府也鼓勵銀行赴新南向國家投資，就是要打所謂的亞洲盃。但受到疫情影響，依據金管會的統計，今年上半年我國在新南向國家布局的銀行，獲利大幅減少67%；相反的，西進的國銀獲利則成長25%，顯示新南向政策中，在擴大國銀赴新南向國家投資的成果也是不理想的。

現今受到美中貿易戰及新冠疫情影響，全球的產業鏈出現重組與結構調整，包括台商在內的許多外商，多考慮要從中國大陸撤出部分生產鏈，轉移到其他地區，東協國家則是重要的選項。遺憾的是，推動多年的新南向政策，成效並不顯著，此刻政府確實應該要好好重新檢討這項政策了。

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