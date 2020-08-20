經濟日報社論／美中雙脫鉤下的新冷戰

美國總統川普上任迄今將近四年，反中幾乎成了他治國的最主要內涵，幾乎貫穿了他所有的外交與內政。一開始，還是碎片式的，想到什麼做什麼，久了之後，把碎片拼湊一下，一個完整的、體系化的輪廓就浮現，並可以「脫鉤戰略」統而稱之。

──通過貿易戰，提高中國產品進口關稅，減少對中國貨的依賴；

──鼓勵在大陸的美國企業回歸，降低對中國製造產業鏈的依賴；

──為在紐約上市的中國企業製造麻煩，形成下市壓力，切斷中國企業海外融資管道；

──以技術及零組件的斷供，打擊中國關鍵企業如華為；同時施壓盟友，放棄對華為電信設備之購買；

──對於意欲留學美國之中國學生，限縮簽證名額；干擾甚至切斷兩國科技交流；

美國之所以如此，無非是認為長期以來，美中關係全面密切地交往，讓美國吃了太多虧，也讓中國占了太多便宜，必須及時煞車，體現於政策行動之上，便是「全面脫鉤」。

面對此等形勢，加上全球新冠疫情的效應，預見到全球化已難以持續，中國大陸決策當局乃提出「 內循環」發展概念以為因應。「以內循環為主體，國內國際雙循環相互促進」的新發展理念，或將成為中國今後中期發展策略的主基調，就某種意義而言，這也是「脫鉤」。作為對照，美國的脫鉤，是主動的、全面的；中國的脫鉤，是被動的、局部的。兩者同時並行，就是「雙脫鉤」，是21世紀世界經濟發展的新格局。

對美國而言，這是自1945二戰結束之後美國全力鼓吹推動全球化的一大變陣，美國不惜以犧牲全球化，用脫鉤戰略來對付它心目中比前蘇聯還要難纏的對手，是空前的考驗；對中國而言，從1949年建立新中國開始，走了一條30年沒走通的計畫封閉經濟，不得不從1979年開始走向改革開放，逐步融入全球化。未料到了2020年，為形勢所逼，又不得不從全球化「轉進」為「半球化」。21世紀，自此將進入到一個世界，兩個半球，或一個地球，兩個體系的嶄新運作狀態。

美國的動機，無非想複製上個世紀用冷戰方式對付蘇聯，並讓蘇聯最終解體的成功經驗，用來對付在龐培歐口中比蘇聯還難對付的中國。美國的策略因此被人們視之為「新冷戰」並不意外。眾所周知，上個世紀的舊冷戰或「冷戰1.0」的本質是一場價值、意識形態與體制的競爭，結果是共產計畫經濟體制輸給了民主市場經濟體制。那麼，本世紀的新冷戰或「冷戰2.0」又如何呢？

不妨先對「冷戰1.0」作個簡單回顧。當年蘇聯陣營之所以敗給美國陣營，主要是一、經濟上，計畫公有體制缺乏效率與積極性；二、政治上，蘇式極權體制也拙於解決社會政治問題；三、所得低，市場規模小，產業體系不完善，自體循環能力不足；四、軍備產業內需規模不大，難以成為支柱產業，反而成為財政負擔。美國最終勝出，其實乃是必然。

進入到新世紀，對手換成了中國，但本質上仍是一場價值、意識形態與治理體制的競爭，美國重溫冷戰舊夢，難免重燃起複製經驗取得成功的野心，然而時移勢易，情況大有不同。

如今的中國，一、市場經濟加混合所有制，效率高，積極性強；二、中共集權加地方分權，國家治理，運行無礙；三、人口規模大，中產階級眾，產業體系完整，自體循環力強；四、軍備產業內需規模大，又有出口競爭力，假以時日，不輸美國；五、更重要的是，有強大的科技創新能力，年度申請專利數與科學論文數均已超過美國。

至於美國，無論體制、科技、內需、軍備產業等雖均處於優勢，但不少已呈盛極而衰之兆，就長期看，許多領域均未必優於中國，冷戰2.0最終誰將勝出，恐怕只能讓時間給答案。但無論如何，全球化到了21世紀竟然演變成了兩個半球化，不能不說是整個人類的極大遺憾。