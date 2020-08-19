聯合報社論／不是告別：給江啟臣的三個建議

國民黨在高雄市長補選慘敗，政壇隨即傳出黨主席江啟臣可能遭到「逼宮」。與此同時，立委林為洲在臉書寫下「是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」，則遭到韓粉聲討。逼宮也好，告別也好，反彈也罷，除反射國民黨內部紛亂的挫折情緒，也代表改革步調仍然缺乏整合共識，這也意味江啟臣的領導方式必須調整。

今年三月，江啟臣以近七成的得票率當選黨主席，說明黨員對改革深抱期待，也支持由中生代擔綱改革主力。五個多月來，江啟臣除了指揮立院的幾場抗爭，也勤跑地方輔選造勢，並推動黨內的組織改造。遺憾的是，政黨政治並非「勤能補拙」的遊戲，江啟臣仍在罷韓及補選兩役苦吞敗仗；所幸高雄市議長補選保住大局，稍減一路挫敗之憾。

持平而論，江啟臣的領導模式勤奮而中和，黨務人事的調整也算合理。問題在，他著墨的對象僅限於眼前的即時事項，對於國民黨在思維架構及戰略架構上的深層改革，乃至對黨內士氣和社會形象的重建，仍缺乏開展。用通俗的話形容，他目前領導的只是以立院黨團為核心的「蛋黃區」戰役，對於周邊黨員和社會支持者構成的「蛋白區」卻未有太多思考及著墨。這樣的改革，不免流於零碎，不易召喚支持者的感動和響應。

林為洲提出「告別韓流」的說法，正反映了蛋黃區隊伍的盲點。「韓流」確實是一種特殊的政治現象，但歷經罷韓和補選兩役，也受到了摧折。然而，國民黨除了「告別」，對韓流說不出其他的話嗎？韓國瑜當初能在高雄翻盤、後卻在總統大選栽了跟頭，主要就是基層的庶民力量與菁英階層無法整合，甚至互相碰撞分流。現在，國民黨若不思考如何吸納或轉化這股草根力量，卻只想著如何與它「告別」，會不會太天真了些？更何況，韓粉真真假假，許多是綠營網軍反串，國民黨恐怕得先學會分辨其間虛實。

作為百年政黨，歷經時代風雲淘洗，國民黨每一次的改革都不是容易的事。對江啟臣主席目前的領導角色，我們有三點建議：第一，要拋棄自己只是「過渡主席」的想法，積極帶領黨的全面改造。江啟臣若想著自己只是明年五月正式改選前的過渡主席，就不會用心籌劃各項改造工程；若黨員看出他有這種心思，即不可能服從他的領導權威，更不會認真為黨付出。如此一來，將只是延續黨的渙散，國民黨不會有實質的改變。

第二，江啟臣要明白自己的能力和時間均有極限，或應設置幾名副主席來協助黨務的長短期運作。江啟臣當選主席後，一口氣設了五個副秘書長，卻未任命副主席，理由是不想增加「酬庸」職位。事實上，副主席是否淪為「酬庸」，要視主席的託付和運用而定；如果人選和功能安排合理，副主席可以扮演內外或上下的潤滑和接合角色，提供更佳的決策諮詢。例如，僅由秘書長李乾龍扮演國民黨跨世代協調的角色，已顯得力有未逮，必須再加強。再如，現有黨部主幹因應輿情雖然足夠靈敏，但對兩岸、憲政等大架構議題的深度探討則顯不足；這些，不妨邀請更具卓見的人士擔綱。

第三，應盤列黨未來四年面臨的重大選戰、政治及法案攻防清單，就各種可能性邀相關人士進行沙盤推演，預為籌謀。黨主席的責任不在指定誰應在哪裡參選，卻可提出更高明的戰略，或發掘更吸睛或更有戰力的人選，以提高黨的整體勝算。至少，不能像罷韓或補選之役一樣只是消極應付，或在地方勢力裹脅下被動承受。尤其二○二二台北和桃園的市長選舉，關係國民黨的興頹，黨內若無法無私合作，恐怕只能等著迎接另一波挫敗。

菁英與庶民之分，是國民黨一直無法跨越的心魔；這個鴻溝，正等著江啟臣克服與超越。