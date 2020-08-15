聯合報黑白集／賄款與借款的差別

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檢調去年即想偵辦民進黨立委蘇震清，卻因影響選情屢被延緩。圖／聯合報系資料照片
檢調去年即想偵辦民進黨立委蘇震清，卻因影響選情屢被延緩。圖／聯合報系資料照片

民眾看立委涉入集體收賄案，除對各政黨立委同時捲入感到驚奇，對於他們異口同聲把賄款說成「借貸」，一定也覺得貓膩十足。近年台灣民主政治看似倒退，但政商利益輸送的技巧卻頗有精進，這個案子是最佳展示。

此案最大咖蘇震清前後拿了兩千多萬元，前太流董座李恆隆還主動幫他洗白，說是「借貸關係」。但神通廣大的蘇震清早一步得知被盯上，立刻把錢匯回，還拿出一紙「還款證明」，向檢調自證清白。但檢調以其帳戶資金充裕，根本無借款需求，嚴正反駁蘇的證詞。

時力前主席徐永明的情況稍微曲折。對於收受李恆隆賄款，他辯稱是「政治獻金」，但牽線人一則LINE訊息卻露了底。更有趣的是，檢調從他家中搜出三百萬元現金，他辯稱是向某「部會首長」級學長借貸，當日還有企業負責人也在座。無奈的是，被影射的「學長」斷然否認提供借款，這筆現金到底牽扯什麼案外案，令人好奇。

無黨籍立委趙正宇涉及的殯葬業收賄案，其助理直接在路旁停車收錢，被監控人員錄下。後來檢調在他家中搜出九百多萬現金，錢還裝在同一個袋子裡；他也辯稱是「借款」，所用理由皆為借貸。

賄款與借款，僅一字之差，卻是有罪與無罪之隔。也難怪，近年政商輸送技巧精進，都要先備妥說詞並假造收受管道。問題是，那麼多立委手上都抱著大筆現金，高鐵可以丟，家中可以藏，到底在幹嘛？

賄款 收賄 蘇震清

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