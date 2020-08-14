聯合報社論／陸生禁令：蔡政府勿用敵意綁架年輕世代

六歲以下「小小明」終於都可以回台了，疫情指揮官陳時中擠牙膏般地承諾，盡量促成求學階段的「大小明」能在新學期開學前回台。對陸生問題，教育部長潘文忠也實問虛答說，希望能善用暑假這個最黃金的時間讓他們回台繼續學業；那麼，上周陸委會主委陳明通空口說的「一定會讓他們回來念書，請大家放心」，有機會在九月開學前兌現嗎？

陸生返台禁令已二○二天。當全球境外舊生都能來台檢疫就學，卻單獨排除陸生，蔡政府這紙禁令，不僅用政策反覆的鬧劇自曝部會矛盾與協調紊亂，還用歧視性區別對待說明台灣防疫從來就是雙重標準與政治篩檢；蔡政府也不僅用誠實的謊言打臉民主、人權與進步價值，更用仇恨和意識形態綁架了年輕世代與台灣未來。

二百多天來，境外生返台政策幾經反覆，陸生卻總是先被排除，只在七月開放境外應屆畢業生返台時，包括應屆陸生。但隨著全球疫情翻轉，美歐疫情遠甚中國大陸，不准陸生入境的防疫理由已經站不住腳。

上周教育部宣布開放境外舊生返台，卻旋即排除陸生，並坦承是因為「兩岸相關的一些考量」，明白指向陸委會的政治考量，而不再是空洞的防疫理由。陸委會則在與教育部相互指責之餘，還指控大陸設置政治障礙。但是從陸方刁難「大通證」簽注、學校證件不得出現「國立」文字，到應屆畢業陸生返台意願低，陸委會的每一項說法都立遭反駁；原來，只有台灣的障礙，沒有陸方的阻撓。陸生來台學習，蔡政府公然示範著誠實的謊言。

彷彿只要涉及兩岸，各部會就手足無措，只知政治正確。二月間陸委會開放「小明」返台，二天內四度轉彎，最後被疫情指揮中心撤回；這次也因跨部會作業混亂，九易其稿才確定六歲以下「小小明」皆可回台。而教育部開放境外舊生返台，更在三分鐘內被迫急轉彎排除陸生，陳明通還指責教育部不顧疫情。除了府院和國安等政治關卡外，政治正確紊亂了部會的決策，阻礙了部會的溝通，讓台灣的防疫政策和檢疫標準，在科學防疫和政治篩檢之間擺盪。防疫雙標早已拆了陳時中的神壇，蔡政府的仇中路線還踐踏著陸委會、教育部與疫情指揮中心的公信。

蔡政府防疫雙標，是因為人權雙標。從台商返鄉、小明回家到陸生學習的正當權益，都無端被犧牲。蔡政府的冷漠，大家了然於心；諷刺的是，號稱「人權鬥士」的陳菊入主監察院後，只想「代行總統職權」，僭亂院際協商，伸手進入民進黨未能完全掌控的最後一塊司法獨立領域，對於各部會共同侵害人權，為什麼不吭一聲？

更嚴重的是，蔡政府正在製造兩岸民間，特別是年輕世代的敵意。蔡政府甘為美國棋子，但美國國務卿龐培歐推進新冷戰，至少形式上試圖區別中共政權與大陸人民。蔡政府抗中，卻與大陸不分黨政與人民全面為敵；但懲罰陸生，與大陸人民為敵，對台灣安全有任何幫助嗎？連民進黨前立委林濁水都指出，就人道原則、價值立場、形象或長期戰略來說，國安決策應該調整，應該是對中國大陸人民善意，對中共政權嚴正；他質疑，大陸疫情控制相對較好，開放其他各國而不開放大陸，「需要這樣嗎？」

台灣的歧視政策和敵視氛圍，早已引起陸生的失望不滿；不過陸生群體彼此提醒鼓勵，化解負面情緒，避免仇恨失當言論，希望相互扶持，爭取返台就學權益。兩岸年輕世代是未來兩岸關係的答卷者，兩岸青年在台灣民主社會和自由校園裡，學習互動、友善交流、相互了解，更有助於找到未來兩岸問題和平解決的答案。蔡政府以防疫為名的政治隔離，用仇恨和意識形態綁架整個年輕世代，也綁架了台灣未來；但，需要這樣嗎？