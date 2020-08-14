經濟日報社論／內憂外患夾擊 正視銀行經營風險

從年初新冠狀肺炎疫情延燒迄今，已導致超過2,000萬人染疫，也造成70幾萬人死亡，然而疫情非但未見減緩且有很高機會再爆第二波高峰。台灣雖然在防疫表現傑出足為世界表率，但是經濟亦受嚴重衝擊，為了緩和國內經濟受到的衝擊，在口罩國家隊之後行政院也組了一支金融國家隊，以超前部署的方式，動員財金各部會的力量，齊心帶領全體國內銀行（尤其是公股行庫），如火如荼地執行各部會紓困振興企業的各項融資方案，以確保疫情下企業（尤其是中小微企業）的金流不會斷，進而保住其員工的就業，就救經濟及穩就業的角度而言，政府政策不但方向正確且值得嘉許，唯此一措施也帶給努力執行紓困振興融資方案的銀行莫大的經營風險，值得金融監理機關加以關注。

首先，政府為了維持執行各部會紓困振興融資方案的銀行之貸款品質，透過特別預算的編列來挹注中小企業信保基金的基金額度，使中小信保基金足以承保各部會紓困振興融資近6,500億的貸款（截至8月5日核准的金額）。然而紓困振興融資方案中只有營運資金貸款中小信保基金給予十足擔保外，其餘分屬續約展延貸款以及振興貸款的部分，信保基金只給予八到九成的擔保，其違約風險相對高，而且根據金管會銀行局公布的統計資料，6,500億的紓困振興融資貸款中屬營運資金貸款者只占1,090億左右，相較之下違約風險相對高的續約展延貸款以及振興貸款的部分卻占了近5,400億，承貸銀行必須承擔不小的違約風險。

此外，除了各部會紓困振興企業融資方案外，尚有銀行對企業及個人既有貸款展延及新貸部分，再加上央行釋出資金所承作的紓困振興貸款1,100餘億元（信保基金亦只承保八~九成），共計1.5兆元。另外，依貸款銀行屬性分析，公股行庫大約承作八成五的紓困振興貸款，其餘的則由民營銀行承作。因此，公股行庫承擔了相當沉重的紓困振興貸款的違約風險，這一部分將在明年初或明年下半年紓困振興告一段落後，貸款企業如果無力償還本息，就很有可能導致銀行的逾放比率直線上升，此一內憂所造成的銀行營運和違約風險增加，值得主管機關特別加以關注。

再者，另一部分的銀行經營風險來自海外營運，根據金管會8月11日公布的國營海外分支機構最新獲利狀況顯示，受疫情衝擊，2020年上半年稅前淨利年減34.16%，主要原因有三，投資收益減少、利息收益縮減以及增提備抵呆帳。而且過去海外獲利的金雞母如香港，今年上半年減幅高達26.35%，再加上新南向18國上半年減幅高達61.9%，更是引人注目。此一外患所造成銀行獲利減少和違約風險增加的隱憂，將因第二波疫情爆發而更加嚴峻，亦值得主管機關重視。

總之，疫情之下國內銀行尤其是公股行庫在內憂外患夾擊中，必須提前部署及早防範違約潮所造成的經營風險。而根據專家評估，第二波疫情爆發的可能性極高，且確診人數在美國、巴西、印度等大型經濟體急速增加，打亂全球經濟復甦步調，預料此波感染潮將使全球經濟V型復甦機率減低，反倒是二度衰退、W型復甦的可能性增加。因此銀行亦應及早規劃最壞情境發生之因應之道。

至於主管機關則應要求銀行執行各種情境下的壓力測試，及因應規劃方案，進而了解全體國內銀行之風險承受度及應變能力，方能在配合政府紓困振興貸款政策之下全身而退，進而達成紓困振興政策之金融與產業雙贏的圓滿結局。