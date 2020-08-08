經濟日報社論／關注大陸「十四五」經濟主旋律

中共中央政治局7月30日召開會議決定，將在今年10月舉行19屆五中全會，研究關於制定「十四五」規劃和2035遠景目標的建議。會議也為下半年經濟工作定調，提出中國經濟要轉向內循環為主體的方向。

研究下一個五年規劃是五中全會的常規議程，「十四五」規劃是指2021年至2025年的中國國民經濟計畫。與往屆五中全會不同的是，此次同時聚焦中期規劃，研究關於制定「2035年遠景目標」的建議，由此可以看到中共執政當局的用意，是讓「十四五」規劃更好地銜接2035年的中期目標。

據了解，中共將在今年底完成第一個百年目標，即在2021年建黨100周年前，全面建成小康社會，明年開始邁向第二個百年目標。後者又劃分為兩階段，第一階段是從2020年到2035年，基本實現社會主義現代化；第二階段是從2035年到2050年，建成社會主義現代化強國。

北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍受訪時分析，「2035遠景目標」將細化十九大報告中提出的「基本實現社會主義現代化」，很可能制定較具體的衡量指標。政治局會議也肯定中國經濟上半年的表現，同時提出要加快形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。

會議並釋放會更加注重宏觀政策執行效果，要完善宏觀調控「跨周期」設計與調節，實現穩增長和防風險長期均衡。

無論對中國經濟或全球經濟而言，2020年實在太不尋常。一場世紀性的新冠疫情仍在全球延燒，同時，陷入「修昔底德陷阱」的美中兩強，雙方關係急遽惡化；國際貨幣基金（IMF）公布的各國2020年預估經濟成長率，都出現歷史性的重挫。

中共執政當局如何觀察形勢、調整布局、設定目標及研擬方略，自然值得高度關注。

首先，中共按照原計劃邁向第二個百年目標，目的在穩定各方預期，也釋放了中國不希望也不認為國際格局發生了或將發生重大改變的信號。

其次，首次提出了「以內循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展理念與策略，這是因為在新冠疫情肆虐全球，以及美中衝突急遽升高的雙重衝擊下，別說全球化已氣息奄奄，一國之內省與省、州與州之間，整個世界國與國之間，無論供應鏈及需求鏈均已嚴重斷裂。

此等態勢如果持續長久，個別企業也好，各國經濟也好，都將面對窒息壓力。在這樣的形勢下，中國注意到一個幾乎其他國家都不具備的優勢，即一個巨大的「自體循環力」，這可以讓中國面對外部全球化即使已支離破碎的情況下，仍能維持一定程度的有效運行。

中國的自體循環力主要建立在三大優越條件上。第一個條件是經濟規模，這是指人口與國內生產毛額（GDP），兩者愈大，內需市場愈大，需求面對外依賴度即愈低；中國人口全球第一，GDP全球第二，還有一個快速壯大及相當於美國總人口的中產階級。第二個條件是產業體系，主要指產業門類齊全，這也是一個對外依賴度低、不求人的概念。第三個條件則是戰略資源，中國除了石油自供不足，糧食及礦產自給率甚高。

以上條件齊備如中國者，絕無僅有。因此中國提出「加速形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，這一發展戰略相信會成為「十四五」的主旋律。

第三，還要看到中國經濟發展的戰略思路愈來愈中長期化，即是看得遠，卻又強調短、中、長期的協調。長久以來，宏調政策尤其是貨幣政策，常收效於一時卻在中長期出現嚴重後遺症。

所以，現在要強調「完善宏觀調控『跨周期』的設計與調節，實現穩增長與防風險的長期均衡」。

中國經濟若能在全球經濟前景高度不確定的形勢下首先穩住，對中國、對亞洲及對全球都是好事。期待中國的內循環終能夠帶動全球的大循環。