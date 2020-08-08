聯合報黑白集／原來綠色是發財的顏色

這兩個月來，民進黨政府標案爭議一樁接著一樁爆，親綠公關公司獲利倍增，親綠媒體得標率超高。外界搞不清為何他們總能無往不利，一攤開評委名單，才發現這些由民進黨前黨工、前官員換個民間身分變身組成的「偽外評委」，幾乎包辦了所有政府大小標案的評審，難怪有廠商一到現場看到評審台上坐著「綠友友」們，就知道自己又是來陪榜的。

工程會提供的評委名單明明有四千人，但各單位好像都講好的一樣，竟勾選了同一批人，不停穿梭在政府大小標案審查會場。這些被歸納出無役不與的六位民進黨御用評委團，近四年來就擔任了七四四件標案評委，其中文化總會副秘書長李厚慶最驚人，居然高達近三百件。不禁讓人好奇，文總工作內容究竟為何，位居要津的副祕「接案量」如此驚人，儼然是時間管理大師。

政府標案自古有之，但於今猶烈，尤其是政府機關美化形象，為政策申辯的標案如雨後春筍。問題之一，是這類的標案，金額是否符合公務預算的比例原則；問題之二，在於決標程序是否透明公開，是否符合程序正義。現在看來，許多標案都有巧門。更可議的是，許多機關都找到同一批「評委」，這究竟是怎麼回事？是眼光精準嗎？是高層授意嗎？外人實在看不明白。

只能說，民進黨政府的「巧合」特別多，評委巧合地都是同一批人，親友團也巧合地都接到案子。這下大家終於明白：原來綠色是發財的顏色，升官發財必走綠金巧門。