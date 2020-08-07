經濟日報社論／陸企銷美2020大限 影響深遠

兩個月前彭博社報導，美國2019年版國防授權法的889條，將在今年8月13日啟動第二階段的特定中國企業交易限制，美國各大企業董事會與華盛頓政治圈，在6月中就已經瀰漫著一股寧靜的恐慌。到了7月，恐慌蔓延至日本，NHK與日經新聞等媒體，相繼報導889條的影響，並呼籲日企及早做好準備。在美中衝突升高情勢下，889條與其衍生效應將帶來何種衝擊？台灣政府與企業需做好準備。

2019年版國防授權法889條明訂，為防止美國政府機密外洩，對五家中國通訊以及影像監視系統公司：華為、中興、海能達、海康威視、大華進行兩階段的嚴格交易限制。第一階段是2019年8月起美國政府禁止採購這五家企業產品；第二階段是2020年8月起使用這五家公司產品的企業，將被禁止與美國政府機構更新或簽訂採購契約。

這個「2020大限」嚴重而影響深遠。舉例來說，日本通訊產業龍頭NTT表示，因為NTT有參與美國政府的標案，因此考慮8月之後，停售所有華為手機。其實，在「2020大限」來到之前，美國有兩次通過新年度國防授權法的機會來解套，然而美中貿易戰雖然在年初暫時告一段落，但美中緊張的外交關係卻沒有根本性改善。第一階段禁令，照表在2019年8月啟動，接著今年7月，美國政府也正式公告，8月會啟動第二階段管制。

管制啟動後，全球企業要與美國政府簽訂採購契約前，必須先出示證明書，證明沒有使用華為等五家中國企業的製品。如果證明書有虛偽作假情形，該企業日後將面對美國政府民事與刑事責任的追究。

然而排除清單內皆是全球重量級企業，華為是全球最大通訊設備商，海康威視與大華是全球前兩大監視攝影機生產企業，要將之產品排除在美國政府的供應商之外，美國經濟也必須付出一定代價。美國政府評估若要企業完全遵守2020大限，美國經濟大約要付出800億美金的成本。在此政策施行的第一年，美國政府與企業界，就要分別付出110億與120億美金的額外成本。

從企業角度思考，當然想避免這筆龐大的額外支出，近來包括洛克希德．馬丁、亞馬遜、3M、蘋果、福特汽車等大企業所屬業界團體，不停向川普政權與國會議員遊說，希望能夠延後2020大限的施行日期。專門承接美國政府生意的業界團體─美國專業服務協會與國防工業協會發表公開宣言，希望延後半年施行。在眾多工商團體希望政策延期下，參議院羅恩．詹森議員提出了延後一年的暫時解套法案，因此這項政策是否會如期施行還是未知數。但是近來美國勒令關閉大陸駐休士頓總領事館，北京隨後以撤銷美國駐成都領事館作為報復，美中之間持續惡化的外交關係下，川普政權對中國強硬手段恐怕不會鬆手。

8月大限對於台灣企業而言，初步影響應該不大。因為儘管每年美國聯邦政府的採購金額高達5,000億美元以上，台灣企業直接承攬聯邦政府契約者少。對於台灣企業的衝擊恐怕是此政策施行一年之後，適用範圍可能擴及到契約商的企業集團以及供應商。一旦法律適用範圍擴大到供應鏈，凡是有供貨給美國企業的台商，而該美國企業有與聯邦政府做生意，台商就可能被迫調整，公司內部必須排除華為等五家企業產品。事實上，這次美國大企業要求政府延緩實施的理由之一，就是調查供應鏈需要時間。

儘管889條對台商的立即性衝擊小，但是一旦適用範圍擴大到供應鏈，恐怕會讓台商付出許多額外成本。因此台商的最佳戰略是未雨綢繆，在今後企業內部設備更新時，逐漸汰換掉上述五家中企，以及日後可能列入名單企業的產品，在美中爭霸的國際局勢中，提早布局以謀生路。