經濟日報社論／振興三倍券的是與非

振興三倍券上路了，儘管紛擾爭議不少，至少目前在台灣社會成功塑造了一個生活話題與節慶氣氛，讓大半年來的抑鬱煩悶氛圍稍得紓解，較之仍深受疫情所困的諸多國家，也算是疫災中的小確幸。

振興三倍券的目的，從字面上來看，當然是要振興經濟，只是能否真能達到振興的結果，自始就有不少爭議。主要的爭議有二，一是何不比照美、日等國，直接發放現金；二是政府這項額外支出對經濟貢獻的乘數效果，會不會只是取代原先消費。有趣的是，主張應該發放現金與主張乘數效果不佳者，往往還是同一群體，這也說明了對於三倍券政策優劣與否的討論，不一定是基於學理或理性的基礎上。

從結果來看，不直接發放現金應是正確的選擇，否則各商家與地方政府的各種搭配行銷措施便無法展開，政府支出就真的很可能會受限於強大的替代效果，對經濟的貢獻較為有限。從國旅爆發導致的交通與擁擠亂象，足證三倍券的確帶來不少「額外」消費的效果。從某個角度看，三倍券確實達到一定程度的振興消費效果。

但也必須理解的是，隨著新冠肺炎疫情演變，經濟的衝擊層面已由內需服務業轉向一般製造業，三倍券所能達到的效果可能還是頗為局部。一來台灣民眾的消費能力受損有限，即使沒有三倍券，在經濟解封後的報復性消費動能還是非常強勁，解封前的春假國旅就已爆發可為明證。二來台灣經濟動能至今主要還是依賴出口，與美日等國以內需為主大不相同，美日各國即使是發放現金，就能產生立即驅動經濟的效果，但對以出口為主的台灣而言，只要外需持續不振，振興內需消費對於整體經濟的幫助就較為有限。

外需受制於國際市場情勢，不是政府政策能輕易改變的。長期而言，政府能做的，便是改變內外需的型態與比重，讓經濟不要過度暴露於國際景氣的風險中。從此次疫情，我們也看到如果內需的比重較高，政府因應疫情衝擊的政策就較能使上力，帶來更能趨吉避凶的振興效果。事實上，此次三倍券之所以能發揮效果，內需比重提升，也是一個重要因素。

從內需結構來看，台灣的內需服務業主要還是以批發零售、餐飲住宿等商業服務業為主。這些業別加上交通運輸正是疫情初期受創最重者，也是三倍券想要振興的主要對象。然而，正如前述，除了航空業外，經濟解封後的報復性消費已大大改善了這些業別的困境，此時上路的三倍券便得注意是不是會造成火上加油的結果。果不其然，國旅的爆發不但使得各景區交通壅塞、人潮擁擠、旅遊品質降低，也使得生態環境破壞、在地居民反受其害，需求已超越了應有的供給能量。就整體經濟來看，外需供過於求，內需卻供不應求，還是屬於失衡狀態。

更重要的是，三倍券的目的在於解疫情衝擊的燃眉之急，所欲「振興」的效果當然也多屬短期。從供給面來看，一時的需求增加帶來了短期商機，卻也必須在供輸運銷方面做額外的調配，這些調配未必是長久性的機制，因此會擾亂正常機制，反而產生不必要的成本；此外，短期榮景也易延遲各業轉型升級的努力，亟待升級的台灣觀光旅遊業面對國旅爆發，當然以掌握商機為先，正是顯例。

這些短期刺激的額外商機總會過去，只怕在過程中已掩蓋了市場機能、扭曲了資源配置。這是三倍券可能付出的代價，也不應忽略。事實上，三倍券重視的是短期消費「量」的增加，但就台灣長期所需的內需而言，還須有質的提升──真正能提升生活品質、可靠市場機制支撐，而非一次爆發性的消費結構。從這個角度來看，政府還有很多努力空間。