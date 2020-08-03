聯合報社論／蘇嘉全辭官能止大蘇小蘇之亂？

為了公司法修正案，四位立委和一位黨主席涉嫌貪汙重罪遭檢方聲押禁見。各政黨忙於撇清，才在全國代表大會重申「清廉、勤政、愛鄉土」的民進黨特別尷尬，面對剛當選未就任的新任中常委蘇震清，是非纏身又一再涉案，重創民進黨形象。為和姪子蘇震清切割止血，上任不到三個月的總統府秘書長蘇嘉全請辭獲准，以免醜聞效應擴大，延燒到蔡英文總統身上。

蘇震清有狀況，民進黨心裡有數。蘇嘉全當初放棄不分區立委提名，不續任立法院長，就是要力保蘇震清上榜。怎料蘇震清捲入誠美材掏空案遭民進黨廉政會調查，結果雖未成案，但也因當時黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉的堅持，丟了不分區提名，引起蘇家大反彈，不僅蘇震清揚言脫黨參選，蘇嘉全之妻洪恆珠也以脫黨參選進逼，蘇嘉全更運作中執會流會表達不滿，當時被喻為「英派反英派」的「蘇嘉全之亂」。

為擺平這場亂局，蔡英文親自在官邸協調，把早已提名的立委莊瑞雄改列不分區，禮讓蘇震清「不掛黨籍」投入區域立委選舉。這匪夷所思的安排當然是破壞黨內遊戲規則，但基於政治現實，蔡英文拍板才能喬出這樣的奇局。蘇震清雖然不披黨旗，可也是在蔡英文親掛保證、完全背書下勝選連任。

蘇家在屏東權勢熏天，蘇震清也有意接蘇嘉全的政治香火，不僅要立委，還在「英系規畫下」搶占中常委，要在黨政更上層樓，布局縣長寶座。微妙的是，國民黨先是揭露了蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉弊調查；進而公布了駐印尼代表處電文，質疑國營事業遭中間人控制，企圖將政府排除在外以謀取私利，指控蘇震清可能涉入。蘇家人連遭檢舉，當然事出有因，不排除有黨內權鬥的政治謀算，但蘇震清這席「英系中常委」成為民進黨形象包袱，黨內用盡辦法阻其上任，讓蘇震清處於「已當選未上任」狀態，希望閃過風頭，避免民進黨成為箭靶。

未料北檢發動國會搜索，蘇震清又成為集體涉貪案核心人物。這下蘇嘉全再怎麼霸氣，蔡英文再怎麼護短，也保不住蘇震清的官運前程。值得玩味的是，北檢動作緊接著連串蘇家醜聞而來，且以蘇震清為首要對象，是否有更深層的政治盤算不得而知。但最近行政院長蘇貞昌因遠航超貸案被質疑不當提拔第一金董事長廖燦昌，曾說「用人唯才」的蘇揆屢遭抨擊；蘇震清等立委涉貪案一出，立見轉移焦點效果，蘇嘉全一辭，更讓蘇貞昌少了個可能角逐閣揆者的威脅。政局發展，相當微妙。

雖然蔡英文否認，但民進黨內多將蘇家叔姪列屬「英系」，檢方以貪汙罪名聲押蘇震清，意味打臉蔡英文的背書；蔡英文花這麼大精神，不惜得罪黨內派系喬出來的立委，居然成跨黨派涉貪集團的要角。民進黨急著畫清界線，但畫得了嗎？其實，蘇嘉全「請辭」，攸關蔡主席能否自己「清君側」；整頓不了英系，要求不了自己人，蔡主席還奢談什麼「全面執政必定腐化」劇本不會成真的高調？

羅文嘉日前受訪時批評現在的民進黨世俗化，預言民進黨「遲早會出事」；話才說沒兩天，預言成真。卓榮泰也表示，假借「英系」之名挑起黨內對立的放話惡行必須終止了，「民進黨一定要實實在在、正正當當、堅持正道，才能得到人民的信任」。只是卓羅的諍言，始終不是民進黨的主旋律，才會讓蘇家爭議成為民進黨難以終結的噩夢。當蘇震清等人涉貪成為市井熱議話題，陳其邁要在高雄再唱「清廉、勤政、愛鄉土」，其誰能信？特權橫行的蔡政府還能唱什麼「台灣價值」？別忘了，遠航超貸案未了，還在等蘇貞昌給個能讓國人信服的答案。民進黨「大蘇小蘇之亂」何時了，老百姓也想知道。