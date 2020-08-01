經濟日報社論／振興國際觀光 也應超前部署

聯合國世界旅遊組織日前公布，受到國際疫情影響，今年1至5月全球觀光人數比去年同期減少約3億人次，減幅56%；總支出減少3,200億美元，約合9.6兆新台幣，是金融海嘯時損失的三倍。更嚴重的是，因為國際疫情一直無法有效控制，估計國際觀光產業最快要到明年下半年才有可能回來。也就是說，國際旅遊的相關產業將還會熬上一段很長的苦日子。

台灣的情況一樣淒慘，交通部觀光局公布，今年上半年來台旅客只有126萬人，比去年同期少了471萬人，減幅達到78.9%。如果每人消費4萬元新台幣估算，上半年的國際觀光產值就少了1,884億元。再以去年全年的國際觀光人數1,186萬人來估算，在同樣比率下，今年全年的觀光人數可能減少936萬人，而觀光產值將減少3,744億元。事實上，由於國際疫情仍在蔓延，而台灣疫情控制得不錯，因此在短期內開放邊境的可能性不大，再加上台灣本身生產疫苗的速度很慢，更難寄望開放邊境，因此下半年國際來台人數只會更少。

雖然從6月下旬開始，國內因為疫情減緩而出現大量的旅遊人潮，因此有「報復性消費」和「偽出國」的說法，在國內旅遊人潮的帶動下，下半年國內觀光將會出現相當程度的榮景。但是，由於今年前五個月國內旅遊和餐飲業受到重創，下半年的榮景大約可以彌補上半年的虧損，所以國內觀光旅遊的部分應該可以持平。

問題是，國際旅遊和國內旅遊基本上是兩個不同的市場。首先，外國人來台觀光或是商務客，大都住宿在國際大飯店，因為疫情，這些國際觀光客和商務客基本上都不見了，直接受到影響的相關產業包括國際旅館和航空等產業，而這些影響很難由國內旅遊來取代。所以即使出現「報復性消費」或是「偽出國」，基本上對於國際觀光旅館和航空業者的幫助都相當有限。

另一方面，台灣去年全年有1,710萬人出國，上半年則有861萬人，而今年上半年的出國人數只有216萬人，是去年同期的25%，相信下半年的情況同樣會很慘。這些人的機票和團費支出，對於從事國際旅遊的業者而言，更是少了一大筆收入。

雖然我國的整體防疫做得不錯，但是政府的紓困和振興措施則令人無法認同。比方說，從1月提出600億元的紓困1.0版，到4月加碼到2,000億元的2.0版；然後，金額還是不夠，到了7月下旬，再推出紓困3.0版，再追加2,000億，而其中有1,253億竟然是用在彌補紓困2.0版的超支。此一結果顯然表示政府不斷低估了疫情對經濟的影響，於是才會在紓困上不斷加碼演出。

問題是，會不會再有紓困4.0？我們覺得政府真的應該要「料敵從寬」，因為從前述的估計，單單是國際觀光收入全年可能就會減少3,744億元。而現在振興經濟方案中推得最用力的三倍券，政府總支出也只有460億元，根本無法彌補國際觀光收入的缺口。雖然國內消費會有一些恢復，但其增加的規模完全無法和國際觀光減少相比，最終今年全年國內的消費總量並不樂觀。在此種情況下，如果政府再出現「紓困4.0」，可能國人也不必太意外。只是政府無法準確的預估情勢，無法如同防疫般的「超前部署」，卻要一次次的增加特別預算來支應，實在令人無法接受。

最後，我們要提醒政府，在預期邊境開放可能還會拖很久的情況下，國際旅館、旅行社和航空業者下半年營運仍然艱困，政府應該及早因應，給予相關企業更多補助和融資協助。我們建議政府應該針對這些產業和企業，儘早提出更大規模的紓困方案。