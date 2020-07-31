經濟日報社論／Fed決議的弦外之音

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）28-29日會議並未改變現行政策，只放出許多偏向「鴿派」的訊息。這是FOMC在美國出現第二波新冠肺炎疫情高峰之後的首次會議，無論是會後聲明，還是主席鮑爾記者會上的談話，都透露出Fed對美國經濟展望的悲觀，貨幣政策已使不上力，景氣復甦將聽天由疫；各項措施難以振衰起敝，最多只能讓企業及家庭多一口氣。唯一比較新鮮的關注點，是Fed有意放任美元進一步貶值。

這次會議有兩項具體決定，都是將現行措施的實施效期予以延長。第一是將「緊急貸款便利（ELF）」措施延長三個月，直到今年底止，作用在於支持短期資金融通及公司債市場，並對困難的中型企業放款，促使信用能夠更順暢地流往家庭、企業、各州及地方政府。

此舉凸顯出Fed比先前更加擔憂新冠肺炎疫情將繼續壓抑美國經濟，V型復甦已經夭折；Fed當下已經拿不出新的積極性政策工具，只能消極地延長現行寬鬆措施，以防止景氣出現「驟潰（sudden collapse）」。同時Fed內部資訊顯示，這項措施直到最近才充分運作，加上更多企業需要靠紓困才能生存，因此非延長效期不可。

Fed的第二項措施比較耐人尋味，就是Fed將延長與澳洲、巴西、南韓、墨西哥、新加坡、瑞典、丹麥、挪威及紐西蘭等國央行之間的換匯線（currency swap line）管道，以及國際貨幣機構以暫時性附買回方式用美國公債交換美元的機制，直到2021年第1季結束為止，以防止國際市場美元供給不足。

Fed今年3月啟動這項機制的目的，是為了緩解國際間美元短缺及美元升值的壓力，但現在美元缺口已不復存在，加上美國疫情升高及景氣回落，美元已經止升回貶，美元對主要貨幣匯率指數7月以來已貶值4%，新台幣、人民幣、韓元等新興貨幣大幅升值。Fed所宣示的目標，與現實情況並不相符，顯示Fed樂見美元再貶，希望能有利於美國跨國企業的海外獲利，並不在意美元貶值是否可能拉高通膨。於是在鮑爾的記者會之後，美元又再度走貶。

這次會後聲明措辭的最大變化，則是加上「經濟路徑將高度依賴疫情走向」這句話。Fed聲明一向都是微言大義，任何改變都有其目的，至於如何解讀則要看功力。上述改變蘊含兩項玄機：第一，Fed對美國景氣復甦展望已比先前悲觀。純看官方統計數字，5、6月就業人數已經大幅回升，零售銷售出現「報復性」需求強彈，6月製造業已恢復擴張，Fed沒有悲觀的理由，然而疫情再度升高，卻使之前的好景淪為曇花一現。

鮑爾在記者會上特別強調「自從6月疫情開始升高以來，復甦的速度看起來已經減緩」，並提到多項「非標準化、高頻率的數據」，包括信用卡支出、就業、飯店住房率、餐廳訂位數及消費者信心調查等更即時性的指標，表達他對疫情在全美各地擴散的憂慮。他更直白地表示，「我們懷抱最佳的希望，也有因應最糟情況的計畫」。

第二，Fed終於實話實說，坦承未來景氣端視疫情發展，以及政府採取的防疫措施；鮑爾更表示，「現在要說復甦會有多大，能持續多久，都言之過早。我們根本不知道」。事實上Fed本身已經使出渾身解數來刺激經濟，疫情升溫卻可能使復甦輕易破功；Fed只能緩和景氣降勢，但終究沒有能力防止滑坡。鮑爾既表達出Fed深深地無力，也暗暗吐槽川普政府防疫不力。

目前攸關美國景氣復甦的另兩件大事。首先是聯邦政府對失業員工加發的每人每周600美元給付，即將於7月31日屆期，但國會迄未通過新一輪的擴大公共支出案；而且，就算能在短期內通過，加碼給付也必然縮水，從而削弱家庭所得及消費能力，景氣將雪上加霜。接下來離11月總統大選的時間愈來愈近，美國國內及國外政治不確定性不斷升高，經濟復甦難免又被拖累，Fed也更加獨木難支。