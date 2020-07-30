聯合報黑白集／文化部要變成文宣部？

文化部委託公視籌設「國際影音平台」案，在惹出風風雨雨之後，昨天緊急喊停，以平息風波。但文化部仍聲稱，推動國際影音平台的方向不變，將再另尋最佳執行方式。此舉，亦引來原支持此案的公視董事不滿，有人憤而辭職。

文化部不再將「大外宣」的任務強加於公視頭上，是明智的止血之道。畢竟，此案從發想到籌畫，都充斥政治干預及程序不當的爭議，且嚴重扭曲公共電視的定位。比較令人好奇的是，文化部如此汲汲營營於「對外宣傳」，到底心裡在想什麼？難不成，文化部把自己想成了「文宣部」？

文化部長李永得上任才兩個月，先是高調驅逐了大陸東南衛視駐台記者，又想要公視大搞國際宣傳，都恐怕弄錯了文化部的工作重點。不可否認，台灣在人文、地理或科技各方面都有許多好風光值得讓國際社會了解，但是，這絕非丟一筆錢給某媒體去做節目即可達成。尤其，文化部如果把自己想成「媒體國家隊」的總推銷員，就更大錯特錯。

簡單地說，強摘的果子不甜，宣傳的影像不真，誰會喜歡看宣傳片？文化部若以為成立個英語影音平台，就能讓台灣發光發亮，恐怕把事情想得太簡單了。恰恰相反的是，文化部的工作應該放在深耕台灣的人文、發掘民間底層的寶藏，乃至提供資源協助不同產業結合及壯大，這才是文化部該做的工作。至於皮相的大外宣，就留給民間或其他部門去做吧！