經濟日報社論／拚LV型復甦 政府先做好兩件事

新冠肺炎從年初肆虐全球至今，未有落幕跡象，指標國家如美國的確診病例持續攀升，歐洲、香港近來也驚見第二波疫情。對照台灣解封已超過一個月，疫情控制尚稱穩定，餐飲、旅遊業也漸次回溫，惟海外疫情依舊兇猛，面對這場世紀大疫，政府除了要保持警戒外，也必須前瞻規劃，做好長期抗戰的準備。

早在二次疫情浮現前，國內外一些機構對於疫情後的全球經濟復甦，有過不少預測。有樂觀者認為，未來經濟復甦將如當年SARS結束後，呈V型反彈，孰料疫情行走大半年，主要經濟體均未脫險，全球也還在苦等疫苗，V型反彈的希望愈來愈渺茫，反倒是經濟復甦遲緩的惡夢，愈來愈真實。

上月底，國際貨幣基金（IMF）大砍今年全球經濟成長率預測至-4.9%，但說也奇怪，疫情下的經濟走勢疲軟，股市卻已然回神，近來包括美國、中國大陸，及台灣股市均出現一波漲勢，有人因此形容為「L型的經濟復甦，V型的股市反彈」。

細究此刻為何會出現股市與經濟基本面脫鉤現象，原因在於，自疫情爆發以來，各國央行變本加厲推動原已寬鬆的貨幣政策，股市在豐沛的資金行情簇擁下，自然水漲船高。另外，以美股、台股為例，疫情間漲勢較大的股票，多集中在網路、5G、遠距工作等科技股或生技股，也頗能反映疫情下的新趨勢。

對於政府來說，看清LV型經濟復甦的虛實，有個好處，那就是可以避免資源錯誤配置、做白工。政府當知，當前股市的V型反彈，是長期低利率、貨幣寬鬆的結果，但市場並不愚笨，這點從近來市場對於黃金、債券的避險需求同步升高，足以看出市場對於日後的股價調整，是有防備的。

政府與其要花大力氣常態性護盤，還被外界指為錯把「萬二」當政績。不如好好想想，在二次疫情威脅下，台灣如何在疲軟的L型經濟復甦中，為經濟彈起做好準備。以下這兩件事，非常值得政府即刻來做。

一是謹慎擘劃糧草，應對長期危機。今年4月政府總計端出1.05兆元的紓困振興預算，扣除央行、郵政儲金與各公營銀行提供的7,000億元貸款額度，其餘3,500億元主要用來補貼「艱困企業」的薪資與營運資金、發放振興三倍券，及提供初入職場、放無薪假員工、失業者與自營業者的補貼等。

在疫情爆發時，這一大筆錢撒下去，的確成為不少艱困企業與弱勢勞工的「救命草」，但一季過去了，有預算項目提前用罄，如補貼艱困企業薪資與營運資金，也有一些項目引發爭議，如自營業者薪資補貼，這就值得政府運用數據分析，這波的紓困到底是哪些規模、業態與類型的企業或個人，拿到補助金？補助的實際效益何在？下半年還將推出的「紓困3.0」，有沒有記取教訓，把錢花在刀口上？

二是關注眼前失業，但也必須前瞻創造新工作。這波疫情改寫過往全球供應鏈生態，也為遠距工作、網路生活帶來有利支撐。因應這波轉變，先前就有包括聯準會主席鮑爾等專家提到，疫情將帶來「勞動力重新分配」，一些遭受疫情衝擊的企業或產業所流失的工作，將一去不復返。

為了避免現在的失業者及求職弱勢，在疫情結束後，演變為長期的失業者，政府除了專注眼前的失業救助外，眼光也必須放遠從現在開始培育未來的工作者。政府可以做的是，鼓勵更多的產業創新、科技研發，以及促進更多的產學對話、交流。政府當知，所謂的前瞻，不必然是要把大部分的錢都拿來做軌道，但幫助國內產業與企業保有競爭力，卻是最必要的投資。