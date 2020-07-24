聯合報黑白集／美中戰火又升級

美國政府突然下令，要求中國三天內關閉其在德州休士頓的領事館，讓中共極為難堪。北京對此反應強烈，據稱，中共將下令關閉美國駐成都領事館作為報復。美中貿易大戰纏鬥一年多，至此上升為外交惡鬥。

正當川普總統的連任之路坎坷難行，他藉此製造外交紛爭拉抬自己的聲勢，並轉移美國人民對他防疫不力的怒火，他出此狠招並不難理解。其後，國務院亞太助卿史達偉和共和黨議員魯比歐都將中國休士頓領事館形容為「間諜中心」，指控它長期從事「顛覆活動」，這將使情勢惡化到什麼地步，又會不會進一步升高雙方在南海的軍事對峙，仍有待觀察。

今年是庚子年，新冠疫情未已，國際局勢又烽火四起，民眾很難奢望過什麼太平年。美中情勢惡化，兩岸三地也是冷戰熱戰不斷。以港台關係為例，我國駐港代表盧長水兩年來遲遲未獲香港核發工作簽證，至今無法赴任；而代理處長高銘村日前拒絕港府要求簽署「一中原則同意書」，隨即因簽證到期被迫返台。我方以牙還牙，這兩天兩名香港駐台人員也因簽證到期未獲我方展延，被迫離境返港。

不平靜的年代，報復會循環，當然也會傳染。尤其當川普碰到習近平，兩個剛愎而絕不柔軟的大國領導人，誰也不輕易認輸，戰火必然蔽天。所不同的是，川普必須接受民意檢視，習近平則無選舉的後顧之憂。美中的戰火，要到美國十一月大選後，才知是否有緩和空間。