經濟日報社論／大陸經濟鋸齒型復甦

中國大陸國家統計局公布今年第2季國內生產毛額（GDP）已從第1季的-6.8%轉為恢復成長3.2%，優於市場預期。這是一個深V型的反彈，對中國及全球經濟形勢都是一個令人欣慰的消息，保守地來說，雖初見復甦跡象，但很可能是一種不穩定的復甦。換言之，最終或將是一個W，甚或是不只一個W鋸齒狀的不穩定復甦。

如此研判是因為此番新冠肺炎疫情造成全球經濟大災難，這是一種經濟史上前所未見的非典型經濟災難，也是一種傳統經濟理論與政策沒法根本去對付的經濟災難。在諸多所謂的「非典型」之中，最麻煩的就是理論上沒有一個國家能真正完全地走向復甦，除非全球極大範圍的國家都已有效控制或消滅疫情。

關鍵的理由即是在全球連動之下，只要疫情尚未全面受控，各國之間的交通運輸就不能全面解封，全球經濟活動亦就不能全面恢復正常，經濟復甦的態勢隨時會受到衝擊。所以包括中國在內，全球經濟走勢在相當一段期間內，都將處在不穩定的狀態，除非有效的疫苗完成開發並能及時大規模量化生產。樂觀地估計，這至少是在明年中甚至更晚。

與2008年金融海嘯相比，中國經濟動向同樣動見觀瞻，但起碼已有三點不同。首先，中國經濟的動能對全球經濟的貢獻或可能減緩，此處有兩個角度的觀察，包括中國經濟貿易的對外依賴度正在持續下降，中國經濟動能愈來愈多來自於國內需求；以及儘管中國GDP體量占全球GDP的比重上升，但也難見金融海嘯後中國經濟對全球經濟增長貢獻50%的舊貌了。

其次，有鑒於上次金融海嘯後，中國為了救市，並願做為全球經濟中流砥柱，採取極度擴張政策所導致的資產泡沫與資源浪費，這次沒有重蹈覆轍，不但未採取大水漫灌式的貨幣政策，財政政策也調整為有利於長期生產力提高的新基建，而非以「鐵公機」為主的傳統基建。

第三，展望未來，可以預見曾經帶給全球巨大的全球化紅利已經翻篇了，再也回不去了。一方面是疫情對全球產業鏈的割裂及對全球需求的壓制，另方面也是美中兩強博弈下美國採取全面脫鉤政策的結果。這樣的趨勢對全球所有國家而言都是巨大災難，但無人可以扭轉。

全球化帶給國際社會的好處，是各國互相創造及提供需求，「逆」全球化則反之，對各國而言，都將面對外需的滯緩甚至萎縮。後新冠疫情時代，各國的發展形勢或潛力，將更大程度上取決於各國內需而非外需。這對中國而言，無疑是一個無人料到的新形勢或新紅利。

我們曾提出過一個「自體循環力」的概念，中國經濟的自體循環能力無疑在全球範圍中都十分突出。這是因為四個因素，包括第一、中國經濟體量大，GDP僅次於美國，位居全球第二；第二、產業體系門類完整，聯合國的產業分類，無論大、中、小，中國一應俱全，如此完整體系，全球找不出第二個。

第三、能源與糧食等資源供給不過分依賴境外，這一條中國較弱，但中國的資源供給，基本具備一定程度的安全保障；第四、包括了5G、人工智能（AI）、大數據、工業互聯網、特高壓、城際軌道交通等在內的新基建，不僅有利於提升下一個發展階段的生產力，也有利於創造巨大的內需。建立在以上基礎的中國經濟自體循環力，將會是未來維持中高經濟增長的保證。

最後，2020年中國的經濟增長肯定遜於以往，但國際貨幣基金（IMF）等世界主要經濟機構迄今推估，中國或將是主要經濟體中唯一還能維持正成長的國家。在疫情爆發前，一般根據美中兩國平均經濟增長速度的推估，大約在2030年前後，中國GDP將超過美國成為全球第一；疫情爆發之後，美中兩國經濟增長均明顯減緩，但美國減緩程度若大於中國，中國GDP超過美國成為全球第一的時間將提前出現。