經濟日報社論／引導產業轉型 讓經濟脫胎換骨

行政院日前通過國發會所提國家發展計畫，目標是未來四年的年平均經濟成長率達到2.6% 至3.4%。據此，四年後台灣的人均GDP將有機會達到3萬美元。國發會副主委鄭貞茂指出這「凸顯的不是金額本身，而是國家經濟實力，以及國民心態不能再以開發中國家角度來看，而是步入先進國家的立場，將來很多思維，應是已開發國家」。

從12年前馬總統提出「633」的經濟目標，人均GDP 3萬美元就是一個眾所期盼卻延宕多年、遲遲難以達成的里程碑。即使四年後可達成，也已過了16年，好事果真多磨。台灣經濟陷入長年低度成長當然是關鍵。就GDP的幾個主成分來看，這些年民間消費、政府支出比例相對固定，投資率也總維持低迷的20% 上下，經濟成長主要還是依賴出口驅動。但12年前的金融海嘯後，出口驅動經濟成長的動能受限，致使經濟陷入低度成長。

從去年美中貿易戰到新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，國發會對台灣經濟有這樣樂觀的預估，當然令人雀躍。根據國發會的說法，受惠於離岸風電、半導體廠投資，在多數經濟體經濟成長率陷入衰退之際，我國仍可維持正成長，其中一大關鍵就是「投資」。這兩年的台灣經濟的確受惠於台商回台投資及外人直接投資，使得投資占GDP的比重增加到24%，這也是國發會具體指明投資將是未來經濟成長主要驅動力的原因。

無論對於台灣經濟的樂觀是基於現實基礎的推估或是自我信心的強化，我們對於政府還是有以下的建言與期待。

首先，人民對於經濟的實質感受遠重要於經濟的數字目標。人均GDP 3萬美元畢竟是一個平均數，若所得分配持續惡化，或實質薪資沒有相應成長，3萬美元終究還是一個無感的數字。在多年低迷後，投資成為新的經濟成長動能，但畢竟只是手段，如果真要帶來好的經濟結果，就必須看民間投資是否真正落實產業升級轉型、就業機會增加、實質所得提升，政府投資是否真正帶來國家整體競爭力的進步。但我們往往看到政府很少保證這些可能的好「結果」，倒是時時關注提升投資的「手段」或「數字」。

日本的作法會是很好的借鏡，安倍政府的「未來投資戰略」明確指出是為了實現「超智慧社會」（Society 5.0） 的願景，其目標包含延長健康壽命、移動創新革命、供應鏈體系的轉型升級、結合智慧科技的基礎設施、金融科技等，目標導向非常明確。

台灣需要投資數字，但更需要目標導向明確的投資戰略。四年前蔡政府曾提出「創新、就業、分配」的經濟策略指引，雖然簡略，但至少包含「創新」的手段與「就業、分配」的目標，只可惜現在連這樣的指引都少了。

其次，一個經濟體要發揮最大成長潛能，有兩個基本條件，一是資源充分運用，二是資源不可錯置。台灣有限資源充分運用毫無疑義，五缺問題足以證明，但資源是否錯置則有很大討論空間。政府現階段欲發展六大核心戰略產業，試圖讓產業多元化與產業升級轉型的用意明顯，未來的政策誘因與資源配置將會導向這些戰略產業，但在資源有限下，現有不符合目標的產業與資源配置該何去何從，才是困難的事。

政府即將啟動紓困3.0措施，行政院蘇貞昌院長表示政府會和受困企業站一起。政府支持企業無可厚非，但也要前瞻部署，必須判斷哪些產業、企業是真正符合未來目標而真正值得支持的。

目前受疫情衝擊最劇的已轉成是製造業，而台灣在5G時代下是否真要朝倡議多年的「重軟體、輕硬體」方向發展，是否要藉此引導產業退場轉型，政府必須下定決心。