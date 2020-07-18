經濟日報社論／亞洲金融環境丕變 謹慎應對

在6月底中國大陸通過香港版的國安法之後，美國國會7月初即通過「香港自治法」，日前美國總統川普宣布已正式簽署了這項法案，也就是即日起美國取消了承認香港在世界貿易組織（WTO）獨立關稅區地位，同時不再給予香港特殊待遇。未來許多位於香港的企業，包括在香港註冊的外國企業，產品輸往美國時將會遇到增稅問題，甚至可能與大陸產品同時被大幅加稅，以致香港和外國企業都開始緊張，香港金融業的經營風險也隨之上升。

更嚴重的是，港版國安法通過以後，香港的自由度受到影響，金融產業的發展受到威脅，許多位於香港的本地和國際金融業者，都已經在考慮是否要從香港出走。同時，包括日本、韓國等國及台灣等，都希望藉機接收香港亞太金融中心的地位。只是這些企圖與努力似乎都有些困難，因為這些國家人民的英文能力普遍不足，法律也以大陸法系為主，不易與英美法系相聯結，大概只有新加坡有一點機會，承接出走香港的國際金融業者。

長久以來，我國金融產業的競爭力不足，政府多年前曾經規劃過要把台北發展成為亞太金融中心，但是實際成效極為有限。而且，在亞太其他國家和城市金融產業大幅進步之際，台灣金融業的表現卻不斷下滑。在今年3月全球金融中心指數（GFCI）發布的世界金融中心城市評比中，台北的排名大幅下滑，由去年的34名跌落到今年的75名，根本無法擔任區堿金融中心的角色，其中一個最主要的因素，就是過去幾年我國過於強調金融監理、預防洗錢與消費者保護等管制措施，在金融創新方面的表現遠遠落後其他國家，以致排名大幅滑落。

雖然在GFCI的評比項目中，主觀因素很多，但評比結果仍然具有相當的參考價值。如果我們同時參考世界經濟論壇（WEF）公布的國家競爭力排名，我國在金融創新與開放方面的排名，同樣地也大幅落後其他國家，意即我國金融產業過於保守、管制過多，已是國際上的共同認知。

台灣金融業競爭力的主要優點在於逾放比率較低等方面，但是面對新冠疫情，政府大手筆地推出將近1兆元的企業融資紓困方案，其中絕大部分是由公股銀行埋單，再加上一部分的利息補貼。國內許多企業因疫情而受損嚴重，且在疫情還無法確定何時才會結束的情況下，政府擴大紓困的政策當然沒有問題。問題是將近1兆元的融資放款，萬一未來出了事情，呆帳大幅增加，使得公股銀行的曝險上升，又該由誰來承擔最後的損失？如果公股銀行都出現問題，民眾會不會擔心其他銀行也同樣會出問題？

另外，本國銀行原本的競爭優勢之一在於呆帳很少，如果因為過度紓困，使得逾放比率上升，未來在全球的金融評比排名可能又要再往下掉。我們認為，政府應該在大量紓困與金融穩定中取得一個平衡，尤其在現今客觀環境之下，我們即使無法成為亞太金融中心，至少應該要守住國內金融的穩定。

最後，面對香港金融情勢的大幅改變，政府應該測試台灣金融業在香港可能面對的曝險壓力，甚至進一步要求銀行業者考慮是否移地經營。至於想要引導金融產業回到台灣，甚至吸引國際金融業者來台灣投資，最重要的還是要加速國內金融產業的開放，包括金融產業的自由化、國際化和加速金融創新，而非只是一再強調金融監理和管制。另一方面，培育更多的國際金融人才更是當務之急，包括金融與法律等專業人員，這也是目前台灣要提升金融競爭力最欠缺的一環。