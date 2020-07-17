經濟日報社論／國安基金不退場 充滿政治考量

最近台股表現強強滾，不但逼近12,682的史上最高點，日成交量常逾2,000億，從價量來看台股均處於強勢表態階段，但國安基金委員會議日前仍決定繼續護盤，要到今年10月才會再召開會議討論是否退場。以目前台股的走勢預估，很有可能創下歷史新高，但國安基金仍未退場的首例。

要檢視國安基金不退場的政策，我們先看看台股當前的兩個數字。在今年初疫情爆發後，台股大盤最低跌到8,523點，回升幅度最高已達44%，這樣的表現已不能只是用反彈視之。台股表現這麼凌厲有幾個因素，包括資金行情簇擁、權值股如台積電等股價創新高，以及因疫情因素而讓生技股成為市場新熱點。其中台積電在這一波疫情中的股價低點回升幅度已逼近六成，是台股表現強勢的關鍵因素。

台股是少數能跨越藍綠的議題，不論是國民黨或民進黨執政，面對股市議題均是小心翼翼，對國安基金進場時機點的選擇，均是寧可料敵從寬提早進場，也不要太晚進場遭致股民撻伐。現在這樣的情形更勝過往，即便國安基金已數月未進場買股，台股表現仍突出，但在這次國安基金例會中，官方代表一面倒的反對國安基金在此時退場，已可看出政府對此事的態度。

官方委員反對國安基金此時退場的理由是國際疫情仍嚴峻，基本面並未好轉，但此說法是忽略了國安基金進場的四個考量點：「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞。」國際疫情確實尚未完全平復，但疫情已不如上半年時險惡，台股也不是全球唯一表現強勢的市場，包括美股、陸股同樣也有亮眼的表現，國安基金此時仍不退場的理由就顯牽強。

從經濟面來看，國安基金不退場的理由薄弱，但若從政治面來解讀，就可以看出政府現在不願意讓國安基金退場的考量。首先，蔡政府第二任任期才開始兩個月，新內閣團隊剛上路，此時若讓國安基金退場導致台股走勢出現變數，恐怕會影響民眾對新執政團隊的觀感。另一個在政壇流傳的國安基金不退場的理由，是民進黨要在8月的高雄市長補選中達成大贏的目標，因此才把國安基金是否退場的決定點放在選後。

國安基金本次進場的帳面投報率大約是24%，已是相當好的成績，在台股成交量仍高的情況下逐步退場，不但對台股大盤的影響小，對國安基金來說更是保有下一次進場的銀彈，其實是雙贏的結果，但政府忽略了財經專業考量，沒有聽進國安基金民間委員的建言，仍決定不在此時退場，這不但違反了國安基金創立的初衷，也為國安基金退場寫下了一個惡例。

蔡總統上任後，台股大盤表現不錯，創下了最長萬點行情紀錄，常被蔡總統提出來為經濟成績單背書。在這樣的氛圍下，政府官員將台股表現與政績滿意度掛勾的情節愈發明顯，也反映在此次國安基金是否退場的政策決定上。多年來我們不斷呼籲政府要減少對台股的干預，台股自然是台灣經濟表現的櫥窗，但不應該是政治人物拿來襯托政績的工具。

新冠肺炎疫情確實是百年來罕見，在疫苗與藥物問世前仍會持續一段時間，我們認同國安基金在上半年疫情剛爆發時進場的決定，但現在已是讓國安基金退場的時機。即便今年冬天的疫情真的捲土重來衝擊經濟與股市，國安基金也能隨時召集會議宣布進場。國安基金的進、退場應尊重財經專業，因為這筆錢不但是救命錢，也是全體國人的財產，不能讓國安基金成為為政治服務的工具。