聯合報黑白集／虛防疫，所以偽出國

台灣最近很夯的一種旅遊玩法，叫「偽出國」。松機開放九十個名額，竟吸引上萬人報名，民眾拿著護照到機場報到畫位、過海關、進機艙，只差飛機沒起飛，把出國該走的流程都體驗了。這種「假出國尋開心」，卻讓人有說不出的空虛感。

防疫上半場，台灣靠著口罩管制跟邊境管制，算是打了漂亮的一仗。但疫情超過半年，許多國家的策略從被動防守轉為積極抗疫，一方面發展疫苗和快篩試劑，並陸續啟封管制，以求經濟復甦。相形之下，台灣的「加零死守」，卻不知目的何在。

但從上半場進入下半場，台灣仍只有「圍堵」一招。為保持低確診紀錄，入境不普篩、本土不廣篩，把民眾關國內、外國人阻境外，極盡鴕鳥作風。至於快篩試劑和疫苗的研發又極度僵化，只是靠著一招半式走天下，讓人看破手腳。

當各國陸續解封，歐盟、日本首波解禁都未納入台灣，就是看到了台灣缺乏科學數據檢驗的「虛」。蔡政府也明白自己的弱點，只能繼續鎖國。但光靠國旅畢竟救不了旅行社的倒閉潮，蔡政府只好繼續撒錢編特別預算，去救已經水淹到鼻子的觀光業。

桃機也仿效松機，打算推出進階版的偽出國：民眾可搭機環島升空一圈、吃飛機餐，下機買免稅商品。林佳龍大讚，這是觀光產業的創新；聽在觀光業耳裡，不知是該笑或該哭。稱其為蔡政府「務虛」之最佳創作劇本，倒不為過。