經濟日報社論／超前省思疫後的財政問題

為了因應新冠肺炎疫情，世界各國政府無不採取積極的財政措施，以期抑制疫情惡化、紓困受創企業及個人，進而更刺激整體經濟的復甦。簡言之，各國盡皆竭其所能的擴增預算、舉債撒錢。但政府一下子花這麼多錢，財政可否負荷？顯然這並非現在各國政府所關心的話題。這就像一棟建物突遭祝融肆虐，打火英雄目前正強力用水柱灌救中，一切以滅火救人為先。至於搶救的過程可能造成的破壞後果，當下無暇顧及，只能等災後整頓廢墟時再來傷腦筋。

本來以為從6月開始，全球疫情有逐漸緩和的趨向，各國亦隨之逐步解封，恢復正常經濟活動；未料疫情似又有復燃的跡象，這種不確定性勢必會延長與加重各國財政政策的角色與負擔。可以預見的是，各國迄今所投入的財政資源，與疫情控制住最後實際所需金額之間，可能會有段龐大的差距。

根據OECD 5月的報告，各國在第一階段所採行的各種緊急財政措施，雖不盡相同，但其金額規模之大，卻係前所未見。例如，政府貸款及信用保證金額占GDP的比率，德國高達28%，西班牙15%，英國14%；政府緊急救助預算規模占GDP的比率，美國高達6%，德國3.4%，英國2.5%。後者都是以政府舉債為財源，對各國政府財政可能構成的壓力，著實不可輕忽。

此外，由於這次新冠病毒感染力甚強，至今尚無疫苗與治療藥物可用，對於疫情的防禦與控制成效皆尚難有把握，這將導致各國防治與紓困的資金需求持續攀升。事件發展至今，不但各國疫災受創程度差異甚大，尤有甚者，各國的解封政策也因考量到疫情狀況與經濟需要的不同，而出現解封時間與方法寬嚴上的差別。由於前期的措施主要為防治疫病與紓困救助，其目的在避免個人失業與企業倒閉，以安定人心為重；但下階段的措施將以刺激經濟為重點，政府需要投入的資金將更多、更廣與更強。

以前的災難經驗，從未讓各國陷入如此不確定的困境，這也讓IMF持續調降今年全球的經濟成長率。台灣在這次疫情防治的表現，成績亮眼，且政府投入的財政資源大約只占GDP的5%，不算太多，財政狀況尚稱平穩。惟在疫情詭譎多變與全球經貿重創的情況下，政府仍應對以下幾件事情做「超前」的省思並謹慎因應：

一，台灣近年總預算的平衡控制得不錯，但特別預算（包括前瞻計畫、購買戰機等）則是一個大破口，蔡總統任內舉債將超過兆元。若國際疫情持續，防疫預算上限4,200億元將對財政造成雪上加霜的壓力。

二，台灣目前已進入解封振興期，政府正在發動各種提振需求、刺激經濟措施。惟鑒於各國經濟復甦情況差異極大以及生產供應斷鏈之修復需要時間，政府在推出刺激方案時，不能再按過去災後振興的經驗，只知一味大量撒錢，創造需求，以致忽略了總體供需的平衡，而對疫後經濟造成更大傷害。

三，這次疫情對人類造成莫大的思想衝擊，包括全球化、公共衛生、環境安全以及生活模式等。雖然經濟學者間對政府債務會否造成財政危機觀點不一，但對疫後租稅制度應更具兼顧收入、成長、環境與分配正義等的「包容性」主張，則是有志一同。台灣在這部分的改革尚有不足，期待財政部能更有作為。

社會主義者列寧曾說，人類歷史「有些時候，幾十年未曾有任何事情發生，但有些時候，幾個星期發生的事，卻影響人類幾十年」。這次疫情，我們正處於這關鍵的幾個星期。