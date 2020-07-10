經濟日報社論／生活空間智慧化 掌握新趨勢

近年來物聯網迅速發展，各式各樣的連網裝置布滿人們居住與工作的空間，但因標準及規格各異，如何整合不同裝置來滿足空間使用者的需求，成為物聯網產業發展的重要議題。而新冠疫情大流行，民眾對周圍空間是否具散播傳染性病毒潛力的警覺心提高，加上在家工作及學習的需求提升，讓各界對生活空間有著以下的反省與期待。

其一，疫情迫使全球數千萬人在家工作，過去這種型態是一種例外，未來可能成為必要的存在。這意味著工作空間將成為家庭環境的新用途之一，不是屈居在客廳或餐廳的角落處，而是專用、舒適、連網的空間。由於大多數房屋的空間有限，未來可以迅速、輕鬆地轉變為適合多功能的彈性應用空間，將是居家的需求重點。

其二，各國正努力重啟經濟，由於疫情主要爆發在高人口密度的大城市，大樓潛藏健康和衛生風險，企業將重新檢視相關的健康措施，維持社交距離以及幫助非接觸式互動的設計和管理，這將會是未來商業辦公大樓的重點解決方案。

其三，經歷此次大流行，人們更加重視環境衛生和保健，願意為此付費，加上高齡人口增加，健康安全可望成為空間規劃的標準要件。

因應上述對生活空間的期待，智慧科技的應用將進一步形塑截然不同的家庭、辦公室和公共空間的風貌，徹底改變環境和建築物的功能與互動方式，成為數位社會的主要特徵。舉例來說，有公司開發體溫檢測與訪問人流控制整合技術，並運用辦公室和公共空間使用率數據，幫助建築物管理者有效落實社交距離的安全措施；而基於不同的需求也能客製，例如面對長輩或獨居者，家中智慧裝置能夠記憶長輩習慣，適時提醒用藥、協助預約服務，並擔任與家人間聯繫的管道，提供情感支援。另透過感測器融入穿戴配件與家具如地毯、床墊，不突兀且能即時掌握健康或尋求協助，滿足在地安老的環境需求。

疫情的蔓延也加速各類型非接觸式技術的發展，在公共空間將導入更多的自動化，以減低病毒、細菌傳染的風險，比如免接觸的行動App控制開門、開關燈和調節溫度，以及聲控電梯等。甚至訪客的預約和現場登記，目標位置指引和路線導航，都可經由手機App控制。未來，可穿戴設備將能提供即時的健康訊息和示警，當配戴者對任何病毒顯示出陽性徵兆，則可以分析其歷史位置數據以確定當時可能的接觸者，進而採取適當的安全措施。

不過，隨著空間愈來愈智慧化，智慧空間的設計和建構也面臨了在智慧和隱私、人為控制和自動化之間的權衡。當科技愈來愈隱形嵌入到我們的環境中，蒐集到的數據愈來愈多，也讓智慧系統更加智慧，其中有些智慧服務是我們需要和想要的，但有些可能是未經我們事先同意而提供的。因此，建構確保數據安全和隱私的互信環境，是需要現實面對的課題，此須仰賴政府建立保障消費者數據權利以及數據共享環境的規範。

我們建議政府除了加速開放公共數據的政策之外，以下幾點也應落實推動。首先，可以參考瑞士，將數據安全和隱私納入全民資訊教育之中，提高民眾的資安意識；尤其孩童階段在接觸數位科技之前更應對私人空間、半開放及公共空間下的數據安全有正確的心態。其次，於開發設計階段納入數據隱私、網路安全考量等提供規範指引，支持開發商和製造商開發安全產品和建築物，滿足空間使用者的期待。最後，人們可能會願意提供個人數據來換取免費使用產品或服務，但並不意味可無限制的存取個人資訊，政府為促進數據產業發展而建立的數據應用規範，必須是架構在人民權利的基礎之上。