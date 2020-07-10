聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／長頸鹿不樂園

聯合報 / 聯合報黑白集
媒體大亨張榮華將打造年營收八十億元的高檔景觀飯店，用珍稀動物當攬客法寶。圖／聯合報系資料照片
媒體大亨張榮華將打造年營收八十億元的高檔景觀飯店，用珍稀動物當攬客法寶。圖／聯合報系資料照片

據報導，媒體大亨張榮華將打造年營收八十億元的高檔景觀飯店，用珍稀動物當攬客法寶。一隻長頸鹿一千萬元，要買個廿隻，還要買三隻大象。想像一下：這些大型動物和斑馬、羚羊放在飯店周邊，打造成世界最大玻璃動植物樂園；遊客邊喝咖啡，伸手就能餵食窗外的草食動物。

但且慢！要靠野生動物賺錢，得先了解其處境：牠們數目正急劇減少，受到國際組織保護。若像買菜一樣，就地喊價買一批回來，恐怕不是讓台灣添面子的事。

以長頸鹿為例，在二○一九年CITES（瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約）大會已列入「附錄二」清單。這表示，牠們正因棲地流失和人類獵捕，面臨「無聲的滅絕」。據國際自然保育聯盟估計，二○一六年全球只剩九萬多隻長頸鹿，比十年前劇減四十％。

長頸鹿消失中，實在難以想像，對吧？張董或許也還不知道，台灣動物園的長頸鹿因生性敏感，長途搬運而緊迫死亡的，不知凡幾。「宵久」即是其一，但這個名字早被遺忘。

台北市最近才鐵腕處罰了虐待浣熊招攬客人的餐廳，未死的四隻浣熊沒入。以動物展演攬客，早為人詬病，《動物展演管理辦法》去年才修正。動物是生命，不是招財貓。剛獲得唐獎的動保先驅珍古德主張：不尊重野生動物，疫病災難不會終止。張董不妨先向她請益一下，再決定是否要東市買大象、西市購長頸鹿。未來打造出的，又將是誰的「樂園」？

大象 珍古德 動物園

延伸閱讀

華流教父的最後豪賭！撒錢買20隻長頸鹿 要蓋台版環球影城

350隻大象之死：非洲波札那「大象死亡潮」的詭異謎團

珍古德：年輕人不要只想著成為下個比爾蓋茲

珍古德：這場疫情是人類造成。別把經濟放大自然前

相關新聞

聯合報社論／比貪婪吃相更難看的，是政府酬庸包庇

國民黨黨團爆料，唐榮公司總經理張仲傑涉嫌將企業制服、旅遊、採購皆交由妻兒之公司承攬，他本人對經手之採購案也涉嫌收取回扣。...

聯合報黑白集／長頸鹿不樂園

據報導，媒體大亨張榮華將打造年營收八十億元的高檔景觀飯店，用珍稀動物當攬客法寶。一隻長頸鹿一千萬元，要買個廿隻，還要買三...

經濟日報社論／生活空間智慧化 掌握新趨勢

近年來物聯網迅速發展，各式各樣的連網裝置布滿人們居住與工作的空間，但因標準及規格各異，如何整合不同裝置來滿足空間使用者的...

經濟日報社論／提防Nike型復甦的潛藏風險

最近頗有一種論點，研判台灣經濟將會出現所謂Nike型的復甦。就字型或圖形而言，我們理解無誤的話，這要比「V」型復甦還更樂...

聯合報社論／一傅眾咻的國軍，如何因應台海緊張情勢？

繼參謀總長沈一鳴墜機失事身亡，時隔半年，海軍陸戰隊在操演兩棲登陸時發生導致兩死的膠舟翻覆意外，一名教官則疑因自責在營中自...

聯合報黑白集／林佳龍遺失的競爭力

端午連假大塞車，林佳龍叫大家要做「聰明用路人」，別在尖峰時間「自己去塞」；這番失言惹得民眾大怒。但他沒學乖，旅行社驚傳倒...

熱門新聞

【重磅快評】教育布到經濟布 蔡政府編好編滿大黑布

聯合報社論／比貪婪吃相更難看的，是政府酬庸包庇

聯合報黑白集／長頸鹿不樂園

高琹雯／用法菜技法做現代中菜？

經濟日報社論／生活空間智慧化 掌握新趨勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。