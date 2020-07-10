聯合報黑白集／長頸鹿不樂園

據報導，媒體大亨張榮華將打造年營收八十億元的高檔景觀飯店，用珍稀動物當攬客法寶。一隻長頸鹿一千萬元，要買個廿隻，還要買三隻大象。想像一下：這些大型動物和斑馬、羚羊放在飯店周邊，打造成世界最大玻璃動植物樂園；遊客邊喝咖啡，伸手就能餵食窗外的草食動物。

但且慢！要靠野生動物賺錢，得先了解其處境：牠們數目正急劇減少，受到國際組織保護。若像買菜一樣，就地喊價買一批回來，恐怕不是讓台灣添面子的事。

以長頸鹿為例，在二○一九年CITES（瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約）大會已列入「附錄二」清單。這表示，牠們正因棲地流失和人類獵捕，面臨「無聲的滅絕」。據國際自然保育聯盟估計，二○一六年全球只剩九萬多隻長頸鹿，比十年前劇減四十％。

長頸鹿消失中，實在難以想像，對吧？張董或許也還不知道，台灣動物園的長頸鹿因生性敏感，長途搬運而緊迫死亡的，不知凡幾。「宵久」即是其一，但這個名字早被遺忘。

台北市最近才鐵腕處罰了虐待浣熊招攬客人的餐廳，未死的四隻浣熊沒入。以動物展演攬客，早為人詬病，《動物展演管理辦法》去年才修正。動物是生命，不是招財貓。剛獲得唐獎的動保先驅珍古德主張：不尊重野生動物，疫病災難不會終止。張董不妨先向她請益一下，再決定是否要東市買大象、西市購長頸鹿。未來打造出的，又將是誰的「樂園」？