經濟日報社論／提防Nike型復甦的潛藏風險

最近頗有一種論點，研判台灣經濟將會出現所謂Nike型的復甦。就字型或圖形而言，我們理解無誤的話，這要比「V」型復甦還更樂觀，因為Nike的下行很短很快結束，之後立即反彈，反彈力道很強很久。真的會如此嗎？

當前的全球經濟，呈現的衰退在人們的印象中幾乎是前所未有的：全球兩大經濟體美國與中國，第1季分別衰退5%與6.8%，第2季估計更糟，IMF等國際機構對全球全年的預測也是罕見的負值，且愈調愈低。現在剛進入下半年，整體形勢比之於半年前，並無好轉，甚至反而更糟。

2020年的經濟大災難，從三個角度看，都是非典型的。

首先，就單純的產業與經濟角度看，跟人們印象中的所有重大經濟危機，均有本質上的不同。歷次危機多為一個巨大泡沫破滅之後需求急遽萎縮而導致的衰退，這種衰退基本上未傷及生產鏈及供給面。但新冠疫情完全不同，它對所有國家的所有產業，都造成了生產鏈的斷裂與破壞；其次，再因封城與鎖國，全面壓抑了需求，需求的壓抑又倒過頭去讓勉強復工的企業因等不到訂單而未能復產，從而形成了一種惡性循環，這當然是非典型的，意味著典型的、傳統的貨幣政策及財政政策根本紓解不了這樣的困境。

其次，雖然中國大陸的疫情已獲初步控制，但全球疫情還遠遠沒有解決，最讓人憂心的是印度、非洲與拉丁美洲，不但公共衛生落後，而且政府治理能力不足，疫情難以掌握，一旦全面爆發，醫療資源極度缺乏亦難以應對，從而對已初步有效控制的地區構成新的威脅，其結果是持續鎖國。形勢果真如此發展，受重大衝擊的就不只是航空業及旅遊業了，所有生產活動均將受到全面打擊。這當然也是非典型的。

再其次，以上三種現象，供給面斷裂、需求面壓縮及鎖國狀態如果持續，則必有企業因熬不過去而走向倒閉，這不但對生產與供給結構造成無可挽回的破壞，還會因失業增加造成需求的進一步萎縮，這當然還是非典型的。所有非典型的問題普遍而又快速湧現，對全球所有習慣於用典型思維來處理典型問題的各國政府官員而言，都是極大的挑戰與考驗。

接著，另一個更大的非典型現象也已然出現，那就是除了天災還有人禍。人禍還可以有三層涵義。第一層，如前述發展中國家或落後國家的治理能力低效，不僅禍及本身，還會殃及他國。第二層，就是指自我炫耀民主自由的發達國家，在面對一個必須靠更多中央集權及集體主義才能有效對付的疫情時的傲慢與偏見，不僅自身付出昂貴代價，也同樣殃及全球。這其中最突出的例子無疑就是美國人及川普總統了。

川普總統的問題還不只於他的錯誤觀念與政策對美國自身造成的傷害，更在於為了爭取連任而發動的反中政策。從貿易戰到科技戰，已讓美中兩國的企業叫苦連天，其對全球經濟造成的衝擊與傷害也許才開始；最近又慫恿各國跟隨美國，一齊對中國啟動全面脫鉤，以當前全球化的程度及美中兩國產業經濟的緊密聯繫，要全面脫鉤本非易事，但正因為如此，川普與美國政府如一意孤行，那麼對雙方及全球經濟造成的衝擊與傷害就難以估計了。

就目前形勢來看，貿易戰於美國而言，收效甚微，對中國皮毛之傷並不嚴重；方興未艾的科技戰應是兩敗俱傷之局；香港牌亦被北京以國安法基本化解，美國政府如不死心，那麼，僅剩的兩張牌就只有金融牌與台灣牌了。這兩張牌一旦動用，必傷及核心利益，可以預見必遭致中國強力反擊，最壞的情況，不能排除軍事衝突的可能，其對全球及台灣經濟的最終結果就很難估計了。

2020庚子年，易經卜的是極槽的明夷卦，年初卜知此卦，普遍還半信半疑，如今半年過去 ，至少兌現了一半。接下來還有半年，各方還是謹慎應對為是。