經濟日報社論／政府對兩岸經貿要有明確主張

兩岸經濟合作架構協議（ECFA）已簽署十年，近來對於中共政府是否片面中斷協定的討論不少。十年來兩岸及全球經貿情勢已有巨大變化，兩岸經貿關係不僅量變，更是質變，在討論ECFA如今的必要性與重要性之際，應如何看待與因應未來的兩岸經貿關係，應是政府有必要釐清的上位課題。

在上世紀兩岸經貿初趨活絡時，李登輝政府憂慮西進過急將造成產業空洞化與技術流失，因而有「戒急用忍」政策；陳水扁政府時，經發會通過「積極開放、有效管理」的兩岸政策共識，開啟了台灣最急速西進投資的時期；馬英九政府認定中國大陸是台灣經濟解方，透過ECFA與諸多政策強力深化兩岸經貿往來。暫不論這些政策的對錯成敗，歷任政府對於兩岸經貿都有明確的態度宣示，作為政策指引，反倒是到了兩岸經貿投資依存度達於高峰、中國大陸經濟面臨20年來最重要轉折、台灣緊密依附的全球生產鏈面臨裂解的此刻，當今政府始終對兩岸經貿抱持曖昧態度，未曾有明確的政策宣示。

十年前，大約正是中國大陸取代日本成為全球第二大經濟體、取代德國成為全球最大出口國之時，大陸經濟日益勃發，終在全球生產鏈中取得最關鍵地位。在此背景下，台灣經貿與投資深刻連結中國本有難擋的引力，也成為台灣經濟成長的重要驅動力。只是時移事往，彼時的優勢竟成後來的困局。去年美中貿易戰正熾時，不少國際觀點都認為台灣將是受創最重的國家，正因兩岸經貿的連結程度最高。

美中貿易戰至今仍方興未艾。我們一方面慶幸台商回台投資潮使得台灣的經濟有所支撐，但另一方面台商面對這些外在劇變，正面對決策困難、短期內成本遽增的痛苦。今年的新冠肺炎疫情加上美中衝突加劇，使得本已有下行隱憂的大陸經濟前景更加難測，幾乎所有產業都陷於摸黑前行的困局中。

當然，疫情與美中貿易戰仍是近期影響兩岸經貿最主要因素；但即使不論此二事件，兩岸貿易結構近年來也有很大轉變。在中國大陸近年來發展進口替代、建構完整供應鏈的努力下，兩岸貿易已逐漸由上下游合作，演變為水平競爭的關係。根據研究，台灣即使過去最具競爭力的電子零組件產業，目前也已回復至「次強競爭力」水準，其他各產業的出口競爭力更是在逐步衰退。觀察2019年的數據，儘管美中貿易戰已對全球經貿帶來不小衝擊，也衝擊我對陸出口，但我對陸出口比重依然居高不下，反而是我國因貿易戰所獲得的轉單機會導致我國對中國上游中間財的需求與進口增加。

因此，中長期來看，即使不管貿易戰與疫情影響，兩岸經貿也勢必出現較大的結構性轉變。這種轉變可能是一種兩極化的趨勢：台灣擁有領先技術的產業，如半導體與若干其他電子零組件，有望隨著大陸的需求擴張而成長；其餘產業因競爭力漸失與大陸的進口替代策略，出口量價都將逐步挫低。長期而言，若不能找到其他替代市場，則我國對大陸的出口比重與獲利能力都會逐漸降低。

政府的產業與經貿政策，從六大核心戰略產業、新南向政策到致力加入CPTPP、爭取台美FTA，足可令人感受到重新打造產業結構、多元全球布局以避免對中國過度依賴的努力。然而，政府並未全力宣示此一目標，使得現有的產業與企業無法在亂局中得到比較明確的指引，政府相關單位也無法據以擬定明確的政策加以協助。最簡單的例子就是，許多考慮移出中國大陸的台商左右為難、求助無門，政府竟無單位專責協助。如果視台商為國力的延伸或未來產業布局的重要參與者，政府豈不該有明確的政策宣示與具體的實質協助？