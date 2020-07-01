聯合報社論／經過此役，人們看陳菊的眼光不一樣了

國民黨發動奇襲占領國會議場夜宿，杯葛臨時會將通過陳菊的監察院長任命案；廿小時後，即遭民進黨以油壓剪剪斷鐵鍊突破防線。儘管國民黨的抗爭挫敗被譏為意志不夠堅決，戰鬥不夠勇猛；但是，能擺脫「溫良恭儉讓」的形象，已是一次自我超越。僅憑進場的廿多名立委，即能凸顯監院提名的嚴重偏差，雖不能讓人刮目相看，至少也是眼睛一亮了。

國民黨要做的，就是不斷增加這種讓人「眼睛一亮」的作為。如此，一則讓民眾看到國民黨自身的改變，二則讓人們看到在野的藍軍努力為人民把關，力抗民進黨政府的濫權、攬權和擅權。只要持之以恆地站穩關注人民權益的立場，扮好在野監督的角色，當下的各種冷嘲熱諷都會過去，一度摔倒的國民黨又會被看見，擅權徇私的民進黨也終會被看破手腳。

藍軍這次占領國會的行動受挫，原因有三：第一，以退回陳菊的監察院長提名作為主訴求，固有其政治正當性，但此一訴求和庶民的距離畢竟較遠。第二，由於行動為了保密，事前知情人士甚少，來不及發動支持者參與，因此場外聲援群眾人數不多，甚至連藍軍立委都沒到齊。第三，要論立院肢體作戰的實務經驗，民進黨遠比國民黨嫺熟剽悍。至於民眾黨和時代力量，雖皆認為陳菊不適合出任查弊職責，但國民黨未能和他們結盟抗爭，或甚至從未想過結盟的可能性。

但無論如何，經過此役，國民黨成功凸顯了總統提名不當及陳菊道德正當性不足的問題，並不算白費一場。由於監委的同意權只需二分之一立委同意即可過關，以民進黨目前六十二席的優勢，陳菊被安排出任院長難以抵擋。但是，若加上民眾黨和時代力量的反對票或廢票，陳菊等人可能僅以低票跨過門檻，這形同在野立委給蔡英文和陳菊的一次警告。至少，陳菊當上院長後必須更小心翼翼行事，不能徇私偏頗，以免留下畢生汙名。

從這個角度看，國民黨要如何扮演在野監督角色，也許就可以有更開闊的天地可言。這次蔡總統的監委提名，先玩兩手策略，意圖左右討好，卻未進行任何黨內外的徵詢或協商，以為提名一個黃健庭，即足以掩護陳菊的官箴汙點助她過關。引發爭議後，蔡英文忙著安撫黨內派系的反彈情緒，任由同志蹧蹋並逼退黃健庭。這種事前不溝通，事發不善後的行事風格，連國家名器都無法維護，又如何領導國家、彌合社會裂痕？

換言之，這次國民黨的占領議場行動雖是針對陳菊而來，但它真正要對抗的，是主政者玩弄權術又將國家名器徇私授受的濫權行為。這樣的主軸，才能扣緊社會關注，爭取到民眾的支持。這類事關民眾權益的議題俯拾即是，國民黨只要心懷關注，無論議題大小，均是可以發揮的題材。許多議題，不一定非要訴諸激烈的抗爭手段，重要的是善體民意用心發掘，即使只是平實的臉書鋪陳或直播呈現，都能喚起民意的共鳴。小如三倍券引發攤商對延緩兌現的不滿，中如台電重啟中火二號機造成中台灣的空汙，大如民進黨大肆撒錢補貼造成財政的沉痾，國民黨都必須找到自己的監督切入點，證明執政黨的霸道、濫權與不負責。只要夠認真，夠貼近民心，還怕喚不回民眾的支持嗎？

打群架不如人，國民黨其實大可不必自怨自艾。要在台灣價值混亂的政壇中存活，借用林佳龍那句話，藍軍要當個「聰明的政治人」：不必死守著溫良恭儉讓的道德身腰，不要踩著前人的經驗公式一再重蹈覆轍；要誠懇而積極地跟民眾站在一起，要忠實而強硬地堅持民主信念。這些，才是從政者最明智的生存法則。

陳菊的任命案，本來就會強行通過。但經過這一役，人民看她的眼光，就不一樣了！