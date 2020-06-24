聯合報黑白集／總統準備怎麼護釣魚台？

日本石垣市將釣魚台列嶼行政區易名為「登野城尖閣」，主權問題又掀兩岸與日本恩怨情仇。民進黨每遇中日歷史矛盾，就文不對題，蔡總統被高中生問及如何宣示主權，竟回說「把自己準備好」。請問總統，您準備好了嗎？

蔡英文近日與高中生座談。一名清水高中學生有備而來，以南海仲裁案中被降格為「礁」的太平島，質疑我國主權被壓縮，加上釣魚台更名案顯示日方不尊重我國領土，請教蔡總統如何宣示主權。

蔡英文談國家定位，向來拖泥帶水。她先說，歷史和國際現實使台灣地位受限，再提令人驕傲的民主，又扯防疫有成。然後告訴學生：「最重要是堅定的國民意志，知道我們是個國家」，「隨時準備好，當國際想聽我們反應時，就把台灣人的堅持跟價值展現出來。」

問題是，蔡政府可曾像爭取參與世衛般出擊，讓國際聽到台灣堅持釣魚台主權？台灣難得朝野一致保釣，堅定團結；但總統府發言人就此發言，卻責怪大陸公務船頻繁騷擾當地漁民，才導致這場風波。總統府發言人變頻替日本地方政府講話，豈不怪哉？

民進黨被日本「大哥哥」佔便宜悶不吭聲，比起對抗中共時的錙銖必較，真令人納悶。平平都是護主權，怎麼一碰上日本，國家的尊嚴就不見了。看看兩岸外交部的領土宣示，竟然異口同聲，莫非這才是蔡總統不敢大聲的理由：寧可不爭釣魚台，也不願沾上「一個中國」？