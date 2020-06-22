聯合報社論／北韓炸毀兩韓聯絡處的弦外之音

北韓日前以南韓政府放任脫北者施放空飄氣球為由，大動作切斷南北韓軍事熱線，隨即又炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室。同時，北韓放話將撕毀板門店軍事協議，重新在邊境部署軍力，並在西海重啟軍事演習，接著還以羞辱方式準備向南韓散布「懲罰傳單」。南韓也不甘示弱，聲稱將不再容忍北韓無理的挑釁與要求。這番交手，使穩定多時的朝鮮半島局勢頓時升高。

事實上，南北韓相互施放空飄氣球的習慣由來已久，這是兩韓對彼此人民政治宣傳及心理戰的一部分，也是雙方不道破的政治默契。如今，北韓以「北飄氣球」為由，在《兩韓共同宣言》廿周年當天，炸毀具有南北韓和解象徵意義的聯絡辦公室，這可以從內部經濟因素及外部政治因素等層面觀察。

首先，二○一八年美國對北韓實施了嚴厲的經濟制裁，次年在美中貿易大戰的壓力下，中國大陸不得不跟進配合制裁，關閉多家與北韓關係密切的中國企業。如此一來，讓北韓過去以中朝合資企業為白手套的轉口貿易，遭受了重大衝擊。去年底，聯合國全面禁止北韓對外輸出勞工，這使得北韓失去重要外匯來源。再加上今年為了避免新冠肺炎疫情擴散，北韓全面封鎖了中朝兩國邊境，對北韓賴以為生的邊境貿易更是雪上加霜，造成物資嚴重匱乏，外匯存底幾乎見底。

自平昌冬奧以來，金正恩所以願意配合文在寅三次演出「文金會談」，並與南韓簽署象徵大和解的「板門店宣言」，主要是希望文在寅能扮演橋梁，促使美國鬆綁對北韓的經濟制裁。但兩年多來，文在寅扮演美朝調人角色不但一事無成，在板門店協議中承諾對北韓的經濟援助，也遲遲沒有兌現。北韓轉而對南韓改採強硬政策，一則在懲罰文在寅對北韓口惠而實不至，二則是要升高對外衝突，以轉移國內對經濟困頓的不滿。因而南韓首席朝核談判代表李度勳緊急赴美溝通，希望美國放寬制裁。

其次，朝鮮半島一直是大國戰略的最前沿，一旦南北韓出現緊張局勢，通常會牽動美中兩大國的政治角力，甚至會牽動美國選情的消長。先前，川普一直把「川金會」當成他重要的外交成就，是過去美國總統所達不到的目標。如今，北韓選擇在川普民調落後拜登之際製造南北韓衝突，還恫嚇說選前會發生「可怕的事」，意圖影響美國選情，主要是希望川普改變對北韓寸步不讓的態度，鬆綁經濟制裁。但是，川普似乎並不領情，反而宣布延長對北韓制裁一年。

從以往的經驗看，在美中對立升溫之際，北韓常扮演對中國大陸神助攻的角色，讓自己成為美中談判桌上不可忽視的議題。十七日美國國務卿龐培歐和中共國務委員楊潔篪在夏威夷舉行了會談，北韓選在兩人會談前夕，刻意點燃三十八度線的事端；儘管美中兩國對香港及新疆議題仍然存在歧見，但北韓議題卻意外成為雙方的潤滑劑。維持朝鮮半島的穩定與和平是美中最大公約數，這使得美中兩國在關係持續惡化的非常時期，仍能在夏威夷會談中達成些許建設性結論。

值得觀察的是，在這波南北韓的對峙中，金正恩之妹金與正逐漸走向台前，扮演對南韓鷹派的強硬角色。相對的，金正恩在這兩波衝突中卻保持神隱。北韓媒體最近稱呼金與正為「黨中央」，顯示她接班人的形勢已成；未來，金氏兄妹共治將成為後金正恩時期的新常態。根據往例，北韓接班人通常會以對外強硬，來凸顯自身的適格性；如此一來，也將使北韓對南韓的政策更增添衝突及不可預測性。

可以預見，在美朝互不相讓的情況下，美國年底大選前，北韓將以戰爭邊緣的手段逐步升高區域的衝突。當然，朝鮮半島的緊張通常會牽動台海局勢，只是不知道蔡政府是否有所準備？