經濟日報社論／兆元振興融資 別看得到吃不到

行政院宣布將於7月推出總金額達到新台幣兆元的企業振興融資方案，協助中小企業度過這一次的難關。由於疫情影響，全球經濟重創，台灣的情況稍為好一點，但是許多企業仍然受到不小的影響，尤其是中小企業，資本較小，承受景氣蕭條的能力較低，更需要政府的紓困幫忙。相較於之前勞工紓困貨款及預定7月中旬推出的振興三倍券，這一次額度高達1兆元的企業振興融資方案，可融資規模要大許多，對於企業紓困的重要性也遠大於其他的紓困和振興措施，因而方案內容及可能產生的效益，更值得關注。

這一次的企業振興融資方案有幾個重點，第一，總金額1兆元大約是我國國內生產毛額（GDP）的5%，雖然低於美國和日本振興措施總支出的占比，但是相對於國內其他振興措施，規模仍然要大許多，對於許多急需支援的企業而言，這才是真正最需要的。第二，由於總金額很大，政府計劃由九家公股銀行分攤額度，其中八家各分攤1,240億元，輸出入銀行分擔80億元。不過，這些只是預定的額度，政府並沒有強制要求各銀行相關放款總額要達到分配的額度。

第三，利率為基本放款利率加上2百分點，因此放款利率最高有2.81%，會低於目前中小企業信用放款動輒4%以上的利率。如果有抵押品，利率可能會再低一些。第四，為了協助企業能儘量朝著政府推動的六大策略性產業方向發展，對於這六項策略性產業相關企業的貸款會給予優先考量。

到目前為止，台灣第1季出口表現還有成長，但從第2季開始，出口已經連續二個月負成長，許多企業都表示，今年下半年的訂單可能會大幅減少。再進一步觀察，台灣最近幾個月的訂單成長，主要來自於中國大陸，美歐地區的訂單則大幅減少；大陸訂單增加主要是向台灣採購了許多零組件，未來再加工出口到美歐等最終市場。

但是，美歐各國至今仍然未完全解除封鎖，對於最終消費品的需求也還相當疲弱，我們擔心現階段台灣還能維持的出口成長，可能只是短暫現象，下半年的出口有可能會開始大幅下滑。在經濟表現不佳的情況下，政府的紓困與振興方案就特別值得關注。

目前還未看到政府振興融資方案的完整內容，但是從已揭露的方案訊息來看，我們擔心這些紓困和振興融資大餅因政策執行問題，對很多企業而言，可能變成看得到卻申請不到，最終導致許多企業無法順利取得紓困融資，造成歇業和失業的增加。

這次的振興融資方案中有幾個問題值得注意，第一，1兆元的融資規模由九家公股銀行分攤，卻未硬性規定每一家銀行必須達成額度目標，部分公股銀行可能會考量對中小企業融資的風險太高，降低放款意願；我們建議，政府應該明白規定，每一家公股銀行放款成績須列為績效考核標準。

第二，放款的利率最高只有2.81%，相較一些政策性融資的利率還是要高。例如去年經濟部推出的三項吸引台商回台投資方案中，政府的利率補貼很多，回台投資企業的貸款利率幾乎為零，因而建議政府應該提供中小企業振興融資更多的利息補貼。第三，這一次方案主要目的在於協助中小企業度過難關，但中小企業散布在不同的產業，政府應該考慮全面性的紓困融資，不應該侷限在六大策略性產業。

總之，政府在執行企業振興融資方案時，應該考慮政策的全面性，建議政府應該儘量簡化振興融資方案的執行方式，最重要的是要讓真正有融資需求的企業，可以儘早拿到這一筆救命的紓困資金，順利度過這波難關。