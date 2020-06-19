經濟日報社論／三倍券拖泥帶水 效果打問號

行政院院長蘇貞昌於6月初宣布振興券措施，透過每人支付1,000元，換取3,000元的消費券來促進消費，並因而定名為「三倍券」；取用方式多達四種，紙本可到郵局繳錢領取或網購再到超商領取，或是電子支付、電子票證、信用卡上網綁定，累積消費3,000元再領2,000元。此一方案要遲至7月1日起才能預購，7月15日才能消費，12月31日前使用。

蘇揆聲稱振興券「好領、好用、好刺激」，多數民眾的第一反應卻是「好少、好慢、好複雜，不刺激」，金額比不上馬政府時期的3,600元；最低面額200元、不能找零，不利小額消費；繁雜手續領取只實質增加2,000元的消費券，還不如發放現金簡單又方便等。

可能是因為後來高雄市罷韓等重大事件，分散了民眾的注意力，蔡政府似乎誤以為民眾沒有意見，至今都沒有改進振興券的意思，而在同時，境內疫情零確診已經超過60天，民眾紛紛出遊，但振興券還是要拖到7月15日才能開始使用，平白浪費了六周振興的大好時機。

按照蘇揆的三倍券邏輯和算法，是指讓民眾掏出1,000元的鈔票，換回3,000元的消費券，以3,000元除以1,000元，故有振興消費三倍的效果。但網路上立即就流傳一個諷刺意味十足的「小明」神算法，在政府不增加支出的前提下，若改為民眾只出500元，換到2,500元的消費券，豈不就有五倍的效果？再積極思考，若民眾只出1元，拿回2001元，就有2,001倍的效果了。

以此類推，若民眾1毛錢也不必出，拿到2,000元，等同於對人民發放現金2,000元，從簡單算術來看就是「無限倍」的效果；亦即順著蘇揆的邏輯和思考模式，對民眾直接發放現金，振興經濟效果大到無限；相較之下，三倍券的振興效果根本就是微不足道。

上述小明的神算法，並沒有否定蘇揆的算法或邏輯之意，而是希望政府能夠更積極思考，既然要振興經濟，「好領、好用」就能振興三倍，何不擴張為30倍「更刺激」、更值得全力以赴？若行政院、國發會、經濟部等官員不將小明的神算法當做一回事，認為只是反諷蘇揆的數字遊戲而已，就應該想想為何至今都百口莫辯。

再從法律的實務角度思考，要民眾將1,000元的「鈔票」變成3,000元的紙本「消費券」，也有財產權是否應由人民自由支配的爭議。政府打的算盤是，希望民眾自己也掏出1,000元，來換取政府贈送2,000元。問題是，3,000元的消費券中，有1,000元是來自於民眾掏出鈔票轉換成紙券，若到了12月底沒有用完，豈有不讓民眾將之轉換回現金的道理？何況，消基會從消費者權利保護的角度，認為這1,000元如同民間盛行的禮券，是用現金換成表彰權利的憑證，因此發行消費券的政府沒有限期使用、逾期作廢的權力。政府的消保官最好慎思明辨，以免將來衍生政府和民間的爭訟。

再從經濟角度推論，三倍券是政府給予民眾2,000元之外，自己也多搭配1,000元的消費，也就是希望民眾能「拋磚引玉」。問題是，政府贈送的2,000元代表所得增加，雖然確實有所得效果，但自己出的1,000元是自己的負擔，這部分毫無所得效果，因此民眾真要從自己的腰包掏出1,000元，只會用於本來就想消費、特別是民生必需品的項目上，完全沒有增加消費的功能。換言之，政府打拋磚引玉的算盤，但振興券最多只有兩倍的效果，絕無三倍的可能，根本是對經濟學的認知不足產生的誤解。

因此，就算政府規定消費券不能用來繳稅費，包括水電費、信用卡費、保險費等，也沒有什麼意義，因為消費券再多也只有3,000元，又不是30萬元，從個人的恆常所得或從總體經濟的角度來看，沒有深遠顯著的效果。既然如此，還要拖到7月15日才能上路，令人啼笑皆非。