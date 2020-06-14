聯合報黑白集／中選會的「正常發揮」

中選會公告高雄市長補選投票日期，十二天內必須找到人選完成登記。壓縮的期程引起「狼性」與「補選國家隊」的爭議。其實政黨競爭的狼性自有人民裁判，但理應中立的中選會若也捲入相關的爭議，那就真非民主政治之福。

中選會指考量法律規定三個月內完成、選務量能、颱風及疫情狀況等，定於八月十五日投票。但深入剖析，其「考量」不僅「吃人夠夠」，也帶著「愚弄人民」的狡詐，甚且恐怕還自甘為權力開道鳴鑼。

確實，以往也有立委補選期程比這次補選更短，但以選務量能來說，直轄市長補選的範圍和複雜程度豈是立委補選可比擬？這與拿香蕉比芭樂何異？

如果考量颱風因素，依據統計，八月是颱風生成次數最多的月份，平均達五至六個之多，在八月辦補選的颱風變數明顯高於九月。中選會顯然欠人民一個解釋：如何認定八月比九月風和日麗？

防疫之說更是不明所以，現在連衛福部長陳時中的「又見嘉玲」秀都膩到演不下去了，中選會卻突然「逆時中」，預告暑熱未消的九月初疫情將起？

這次補選民進黨幾已立於不敗之地，在野黨則迫切需要時間協調整合，中選會還只給十二天，對在野黨簡直像不可能的任務。從公投審議不公、史上最亂公投綁大選、任用黨性堅強的主委，到「罷韓國家隊」衝鋒手，蔡政府的中選會已寫下太多驚奇，相形之下，這次只能算是「正常發揮」了。