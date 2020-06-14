聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／中選會的「正常發揮」

聯合報 / 聯合報黑白集
中選會主委李進勇。 圖／聯合報系資料照片
中選會主委李進勇。 圖／聯合報系資料照片

中選會公告高雄市長補選投票日期，十二天內必須找到人選完成登記。壓縮的期程引起「狼性」與「補選國家隊」的爭議。其實政黨競爭的狼性自有人民裁判，但理應中立的中選會若也捲入相關的爭議，那就真非民主政治之福。

中選會指考量法律規定三個月內完成、選務量能、颱風疫情狀況等，定於八月十五日投票。但深入剖析，其「考量」不僅「吃人夠夠」，也帶著「愚弄人民」的狡詐，甚且恐怕還自甘為權力開道鳴鑼。

確實，以往也有立委補選期程比這次補選更短，但以選務量能來說，直轄市長補選的範圍和複雜程度豈是立委補選可比擬？這與拿香蕉比芭樂何異？

如果考量颱風因素，依據統計，八月是颱風生成次數最多的月份，平均達五至六個之多，在八月辦補選的颱風變數明顯高於九月。中選會顯然欠人民一個解釋：如何認定八月比九月風和日麗？

防疫之說更是不明所以，現在連衛福部長陳時中的「又見嘉玲」秀都膩到演不下去了，中選會卻突然「逆時中」，預告暑熱未消的九月初疫情將起？

這次補選民進黨幾已立於不敗之地，在野黨則迫切需要時間協調整合，中選會還只給十二天，對在野黨簡直像不可能的任務。從公投審議不公、史上最亂公投綁大選、任用黨性堅強的主委，到「罷韓國家隊」衝鋒手，蔡政府的中選會已寫下太多驚奇，相形之下，這次只能算是「正常發揮」了。

中選會 颱風 疫情

延伸閱讀

補選起跑？陳其邁攜手邱議瑩關心火鶴花農民

中選會擬公投不在籍投票草案 採申請制、60天前申請

影／侯友宜種樹救地球！聞高市長提前補選 喊話全面迎戰

影／開藍營高市長補選第一槍！李雅靜：勝算事在人為、全力以赴

相關新聞

聯合報社論／陳時中與三倍券，能撐多久防疫神話？

疫情指揮中心宣布全台大解封，蔡總統以降，百官忙奔各地作解封秀，振興三倍券加上國旅補助方案，商家提前部署推出各類優惠，看似...

聯合報黑白集／中選會的「正常發揮」

中選會公告高雄市長補選投票日期，十二天內必須找到人選完成登記。壓縮的期程引起「狼性」與「補選國家隊」的爭議。其實政黨競爭...

經濟日報社論／大陸「地攤經濟」的巧思與爭議

新冠疫情導致中國大陸經濟衰退，為了救失業及加速脫貧，總理李克強在山東考察時提出「地攤經濟」的概念，他說，地攤經濟是就業崗...

經濟日報社論／扶植5G產業須更快更準

中華電信5G下月即將開台，這是我國行動通訊的一個重要分水嶺。當各界把焦點放在5G資費等消費層次時，我們必須提醒政府，5G...

聯合報黑白集／蚵仔煎與藍白合作

罷韓之後，政壇浮出兩個新議題：一個是「蚵仔煎」，民進黨下一個要殲滅的對象是柯文哲；另一個是「藍白合作」，藍營在高雄市長補...

聯合報社論／大罷免潮來了，法制歪斜要如何解？

高雄市長韓國瑜遭到罷免後，部分藍營支持者揚言發起「報復性罷免」，首當其衝的包括時力高雄市議員黃捷、民進黨桃園市議員王浩宇...

經濟日報社論／Fed有所為，有所不為

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）10日會議的決策重點是「強力承諾，沒有動作」；經濟展望充滿風險，寬鬆政...

熱門新聞

麥若愚／睿智奇情的「慶餘年」應該要再創「瑯玡榜」高潮

聯合報社論／陳時中與三倍券，能撐多久防疫神話？

聯合報黑白集／中選會的「正常發揮」

王健壯／蔡英文要擺脫兩種意識的束縛

經濟日報社論／大陸「地攤經濟」的巧思與爭議

國民黨重建 先讓年輕人有希望

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。