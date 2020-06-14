經濟日報社論／大陸「地攤經濟」的巧思與爭議

新冠疫情導致中國大陸經濟衰退，為了救失業及加速脫貧，總理李克強在山東考察時提出「地攤經濟」的概念，他說，地攤經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和高大上一樣，都是中國經濟的生機。未久，上海、成都、杭州等數十城市紛紛鼓勵發展地攤經濟；但隨後大陸宣傳部門即發文，約束各方少提「地攤經濟」，顯示內部對此一政策存在爭議。

新冠疫情爆發之初，我們即對中國及全球經濟做過相當悲觀的預測，認為若在短期內不能有效控制疫情，災情甚至有可能直追1930年代的經濟大蕭條。由於封城、封省、封國，切斷所有供應鏈，供給面和需求面都出了問題：供給面斷裂與需求面窒息，兩者還相互連環制約。中國大陸當局預見問題的嚴重性，在疫情稍獲控制後，即冒著一定風險積極復工，但復工卻未必復產，因為沒有訂單，即使有了訂單也未必出得了貨，因為交通運輸均告癱瘓。

在這樣的情勢下，各國經濟從第1季開始即呈全面萎縮。大陸第1季為負成長6.8%，創下1992年後發布國內生產毛額（GDP）資料以來的最差紀錄。今年2到4月的失業率，官方表示約6%，但中泰證券首席經濟師李迅雷團隊報告稱，大陸實際失業率為20%，新增失業人數超過7,000萬人。

中國以外，各國情況亦一片哀鴻遍野，除少數國家疫情已獲基本控制外，多數國家疫情還在持續之中。在這樣的嚴峻形勢下，各國政府均把傳統的貨幣政策及財政政策用到極致，輔以紓困手段，直接向民眾發放現金，一則救急度過難關，二則支持消費緩和緊縮壓力。中國則在傳統的貨幣與財政政策之外，另闢蹊徑，開啟了就業政策的大門，也就是「地攤經濟」，可說極富巧思。

理論上，貨幣政策與財政政策的終極政策目標之一就是促進就業，但其政策效應途徑比較間接，即通過擴張性政策，刺激投資與拉動消費，再經由投資與消費來創造就業。但中國大陸的「地攤經濟」就業政策則是一步到位，直接通過「開放」地攤經營，創造就業機會。

「地攤經濟」做為一種創造就業機會的急救藥方，從經濟學角度來看，有諸多優點，第一是進入門檻低，這一條是關鍵，經營地攤只要身體健康，幾乎人人可為；第二，投資成本低，基本無需房租，亦無稅負，只要最起碼的固定投資及變動投入，即可開張；第三，回收快，當日開張，當日進帳，而且是現金流；第四，交易成本低，買賣雙方不存在「不對稱信息」問題，詢價、討價、還價三句話搞定，立馬成交，銀貨兩訖。就GDP概念而言，交易一成，GDP就增加了。所以，地攤經濟是將投資、消費、就業、產出、所得全部「壓縮」在一個最短的過程中進行並完成。

「地攤經濟」具有強烈中國特色，意思是並非所有國家都能有樣學樣。首先，原本地攤經濟就是中國社會經濟習以為常的一種生產方式、消費行為與生活習慣，這點，在一般發達國家中比較少見；其次，與一般發展中國家類似，在經濟發展初期，對於大城小鎮普遍存在的地攤經濟，通常缺乏規範化的管理，以致產生了許多負面問題，如環境衛生、交通秩序、市容市貌，然後在問題變得嚴重後，市政管理當局即「一刀切」加以禁絕。

其實，包括中國在內的發展中國家，完全可以學習同樣是華人社會的新加坡管理經驗，新加坡的大排檔或巴剎，不僅滿足了廣大市民的消費需求，創造了生產與就業機會，甚至成了一道美麗的風景線。在新冠疫情肆虐之下，中國大陸把原本受到壓抑制約的龐大地攤經濟重新「釋放」出來，不失為是個兼顧紓困與振興雙重意義的好點子，但能否成為一個好政策，得視能否學習新加坡經驗善加管理而定了。