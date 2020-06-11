經濟日報社論／疫情對精實生產的衝擊與改變

年初以來，多數國家為了控管新冠肺炎疫情，紛紛祭出停工、人員管制手段來防止病毒擴散，頓時讓全球生產銷售價值鏈的串接及流動受到阻礙。就在廠商因庫存有限而無法出貨之餘，也開始反思過去因厲行「精實生產（Lean Manufacturing）」而追求的即時庫存方法，是否應該有所調整，因而有所謂多區域分工、大庫存，或者上游長鏈、下游短鏈等因應對策的提出。究竟應如何面對這樣的改變，相信廠商都很關心。

美國麻省理工學院幾位工業工程的學者，曾於1991年發表《改變世界的機器》一書，其中全面探討豐田汽車製造現場所發展出來的「精實生產」模式。書籍出版後精實生產幾乎成為全球工業製造的典範，尤其強調降低生產的「七種浪費」來提升生產效率、降低冗餘與成本的觀點，更進一步定義了現代生產與管理體系。這七種浪費的類型，分別是生產過剩、等待、運輸、庫存、過度加工、移動與瑕疵，其中又以「庫存」引發最多討論，甚至進一步發展出「即時生產（Just in Time, JIT）」的管理方法，希望儘可能降低產品、零組件的庫存存量，以降低營運成本。

然而，新冠疫情卻對這樣追求低成本的生產管理體制帶來重大的衝擊。聯合國工業發展組織、世界經濟論壇皆針對精實生產模式提出反思，這些反思包括疫情對於建立在跨國生產體系的精實生產，究竟帶來了什麼樣的變化？以成本為主要的庫存管理思考，能否面對即時出現的風險？強調專業化、標準化的生產模式，面對疫情衝擊是否反而失去彈性？

基本上，疫情帶來的供應鏈不穩定，企業首先要面對的是跨國產業鏈重組，並且重新檢討物料、零組件的安全庫存。

另一方面，必須面對組織型態、生產流程的轉變，前者包括全球人員的編組與管理，後者則意味著製造生產線的重設計。由此不難瞭解，此次疫情對於以跨國生產體系為基礎的精實生產，其影響與衝擊層面相當廣泛，不同的影響因子之間也可能呈現出互相牽引而需要進一步調適。

綜合而言，疫情對精實生產預期將帶來四種變化：第一，低及零庫存思維將轉型成為最佳庫存的設定。這並不代表即時生產將被全然推翻，而是企業對庫存的估算，將不再單以庫存成本為考量，必須加入風險管理與更精準的客戶需求預測來計算；第二，零組件的採購方法，將從少量轉向多元化採購，藉此來確保整體供應鏈的穩定性。

第三，生產所對應的組織管理型態，從強調中心化決策體系來控管整體工作流的組織模式，朝向水平化發展。意即面對疫情風險，水平層級所強調的點對點協作溝通，相對於中心化決策可能更為重要；第四，精實生產強調每一個流程都必須標準化、專精化，但這可能會導致生產線無法配合突如其來的需求，未來生產流程將朝向彈性化發展。原先強調生產特定產品的生產線，將具備「彈性化設計」的特徵，這也代表生產線將增加更多原先被視為是冗餘的設計，如因應彈性化生產預備植入的設備。

精實生產是當代經營的重要哲學之一，但面對疫情挑戰的企業必須提出變通之道。

無論是最佳化庫存、採購來源多元化、水平式組織及生產流程彈性化設計，都凸顯在後疫情時代允許生產流程保有適度冗餘，可能是組織因應疫情衝擊以及其他不穩定因子所必須擁有的思考。

我們認為精實生產不會被全然推翻，但疫情確實提供了企業一次很好的反思機會，讓企業可以在以效率為核心的主軸思考之外，加入安全、風險等其他視角，來檢視長久以來的生產思維，讓企業的永續發展策略能夠更為周延。