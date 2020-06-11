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聯合報黑白集／游錫堃的無用之言

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立法院長游錫堃呼籲台日擱置爭議，「共同開發」釣魚台。圖／聯合報系資料照片
立法院長游錫堃呼籲台日擱置爭議，「共同開發」釣魚台。圖／聯合報系資料照片

擅長「大內宣」的蔡政府，遇到日本要變更釣魚台地名，突然全都啞口無言了。沖繩石垣市議會要把釣魚台更名「登野城尖閣」，除了宜蘭縣和民間保釣團體在抗議，蔡政府則低調到不行，總統不發一語，唯恐觸怒吳釗燮口中的「大哥哥」。

當過宜蘭縣長的立法院長游錫堃說話了，畢竟釣魚台在行政上屬於宜蘭頭城管轄。游錫堃呼籲，台日應擱置爭議，「共同開發」釣魚台。「共同開發」是廢話，日本此舉是要藉片面改名搶主權，合作開發釣魚台之計怎麼打動對方？游錫堃之議，可能是連他自己都不相信的空話。

儘管如此，游錫堃強作解人，比起外交部的空話連篇，也不算太遜。外交部重申，台灣擁有釣魚台主權的事實不會因更名而有所改變，並呼籲石垣市勿因「地方事務」影響台日友好關係。陳腔濫調的台詞，外交部一再回收循環使用，不覺得膩嗎？釣魚台事關主權，外交部不積極交涉突破僵局，卻去向石垣市喊話，會不會太輕鬆？

外交辭令之可貴，在於它可以隨意組裝使用，只要作高大狀，即使言不及義，也不損其華麗。駐日代表謝長廷便是此中高手。民眾看到的，都是他在臉書發文，寫給專供內部消費用的「主權在我」等堂皇詞令。他還說，主權主張都是「各自表述」；若真如此，蔡英文為何不接受「一中各表」？

退潮之後，才知誰沒穿褲子。大浪來時，便見滿朝都在打高空。

釣魚台 外交部 游錫堃 蔡英文 謝長廷 吳釗燮

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