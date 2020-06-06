聯合報黑白集／三倍券，三倍欠思量

行政院敲鑼打鼓宣布了「振興三倍券」規則後，被外界揪出了許多問題。消基會質疑，三倍券限年底前用完，違反「禮券定型化契約」規定，是違法的。立委批評，政府規定用健保卡領取，違反《健保法》不得用於保險醫療以外用途之規定。攤商則質疑，面額最小兩百，又規定不得找零，根本是「排窮券」。

三倍券問題一籮筐，正是設計過程只想著政府方便，卻忘了民眾的方便。消基會質疑三倍券限用到年底是「違法」，並非無的放矢。關鍵在，三倍券要民眾用一千元去購換，並非無償取得，這就構成兩造的契約問題。民間企業發行的禮券不能限制使用期限，何以政府的三倍券效期卻不到半年？這不就是政府帶頭違法？

濫用健保卡來發口罩、發三倍券，堪稱是政府「違法上癮症」的表徵。除了在野黨不以為然，有些民間團體也批評政府越線太遠，包括民眾的消費行為可能被追蹤。政委唐鳯宣稱，要把三倍券連同信封一起捐給台權會，不料卻遭台權會峻拒。台權會的三點理由，足讓蘇揆和唐鳯汗顏：一是該會不收政務官捐款，二是要求官員正確理解健保卡使用的精神，三是勿用「戲謔」的方式迴避質疑。

蘇貞昌在記者會上對唐鳳說，振興券有任何破綻，「唯你是問」，外界認為是在卸責。政院發言人則稱，這是兩人之間的「調情」。對照台權會的「戲謔」之譏，這個內閣真的把施政當成遊戲。