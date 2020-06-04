聯合報黑白集／市長夫人不必備詢

柯文哲之妻陳佩琪發文批評陳時中，引發民進黨市議員簡舒培不滿。簡舒培在議會質詢柯文哲，批評陳佩琪「拉低市府表現成績」，又在臉書嗆陳佩琪之「市長配偶」角色不適格，影響市府形象。陳、簡二人數度隔空交火，怒氣沖天。

兩個女人的戰爭，多少也是兩個政黨的交火，甚至是兩個男人的代理戰爭。但撇開政治硝煙不談，簡舒培在議會向柯文哲質詢陳佩琪的事，是撈過界了。市長有義務赴議會備詢，不表示他有義務回答妻子的問題，更不表示議員能任意過問市長配偶的言行。

陳佩琪質疑，陳時中給世衛組織的信沒有「示警」意味卻說成「示警」，是硬拗。陳佩琪作為醫師，她自可從專業立場提出這樣的批評；事實上，這跟各界檢視當初信函的理解是差不多的。反觀簡舒培的論點，她認為連美國都跟進我方說法了，為什麼陳佩琪要唱反調，還嗆她英文有多好？這種「跟進論」，就失去「就事論事」的原則。

根本癥結在，為何市長夫人不能有自己獨立的人格與判斷，卻只能被視為「配偶」或附屬品？台灣多年來一直在提倡女權，前不久大法官宣布「通姦罪」違憲，目的也在扭轉「女性為男性附屬品」的陋習。但簡舒培卻反其道而行，非要抹殺陳佩琪的獨立性，把她貶為柯文哲的附屬品，這又是什麼進步思維？

在一片「順時中」氛圍中，陳佩琪打破了一言堂的祕密，這才是她遭圍毆的主因吧！