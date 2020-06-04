聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／市長夫人不必備詢

聯合報 / 聯合報黑白集
台北市長柯文哲（前右）與妻子陳佩琪（前左）。圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲（前右）與妻子陳佩琪（前左）。圖／聯合報系資料照片

柯文哲之妻陳佩琪發文批評陳時中，引發民進黨市議員簡舒培不滿。簡舒培在議會質詢柯文哲，批評陳佩琪「拉低市府表現成績」，又在臉書嗆陳佩琪之「市長配偶」角色不適格，影響市府形象。陳、簡二人數度隔空交火，怒氣沖天。

兩個女人的戰爭，多少也是兩個政黨的交火，甚至是兩個男人的代理戰爭。但撇開政治硝煙不談，簡舒培在議會向柯文哲質詢陳佩琪的事，是撈過界了。市長有義務赴議會備詢，不表示他有義務回答妻子的問題，更不表示議員能任意過問市長配偶的言行。

陳佩琪質疑，陳時中給世衛組織的信沒有「示警」意味卻說成「示警」，是硬拗。陳佩琪作為醫師，她自可從專業立場提出這樣的批評；事實上，這跟各界檢視當初信函的理解是差不多的。反觀簡舒培的論點，她認為連美國都跟進我方說法了，為什麼陳佩琪要唱反調，還嗆她英文有多好？這種「跟進論」，就失去「就事論事」的原則。

根本癥結在，為何市長夫人不能有自己獨立的人格與判斷，卻只能被視為「配偶」或附屬品？台灣多年來一直在提倡女權，前不久大法官宣布「通姦罪」違憲，目的也在扭轉「女性為男性附屬品」的陋習。但簡舒培卻反其道而行，非要抹殺陳佩琪的獨立性，把她貶為柯文哲的附屬品，這又是什麼進步思維？

在一片「順時中」氛圍中，陳佩琪打破了一言堂的祕密，這才是她遭圍毆的主因吧！

陳佩琪 柯文哲 民進黨 陳時中 簡舒培

延伸閱讀

陳佩琪再度「逆時中」：小明回來了嗎？因防疫容量不足嗎？

黃珊珊力挺陳佩琪：個人從政不代表家人從政

陳佩琪嗆議員叫柯離婚 柯文哲：我怎麼敢離婚？

影／舒琪大戰 簡舒培問陳佩琪：站在中國這一邊？

相關新聞

聯合報社論／恭喜蘇揆！你發明了全球最複雜的紓困制

行政院公布「振興三倍券」方案，由蘇貞昌院長親自擔綱演出，口沫橫飛地解說該券如何「一千變三千」，「好領、好用、好刺激」。多...

聯合報黑白集／市長夫人不必備詢

柯文哲之妻陳佩琪發文批評陳時中，引發民進黨市議員簡舒培不滿。簡舒培在議會質詢柯文哲，批評陳佩琪「拉低市府表現成績」，又在...

經濟日報社論／香港金融中心地位 誰來取代？

中國大陸通過「港版國安法」，美國總統川普隨後揚言將取消香港特殊待遇等制裁措施。這項發展是否將影響中港台的經貿互動，引發各...

聯合報黑白集／振興券的騙術

「超前部署」三個多月，振興券終於問世。蘇內閣非常得意「一千換三千」的設計，強調民眾先花錢買券，「讓錢變大」，就能刺激消費...

聯合報社論／「我無法呼吸」抗爭成了川普的燙手山芋

在川普宣布取消香港特殊待遇又退出世衛組織之際，美國除了新冠疫情持續發燒，也爆發了一場因警察種族歧視引發的大示威暴動。這場...

經濟日報社論／振興券如何刺激消費？

行政院昨天慎重其事地宣布刺激消費的振興券措施。蘇貞昌院長將振興券定名為「三倍券」，希望透過每人支付1,000元，換取3,...

熱門新聞

聯合報黑白集／市長夫人不必備詢

聯合報社論／恭喜蘇揆！你發明了全球最複雜的紓困制

經濟日報社論／香港金融中心地位 誰來取代？

高琹雯／餐廳外帶外送的該與不該

當「美麗風景線」燒回美國

方祖涵／職棒熱潮退卻後的省思

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。