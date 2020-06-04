經濟日報社論／香港金融中心地位 誰來取代？

中國大陸通過「港版國安法」，美國總統川普隨後揚言將取消香港特殊待遇等制裁措施。這項發展是否將影響中港台的經貿互動，引發各界憂心，許多人更關切香港的亞太金融中心地位因而動搖，以及大陸近年來積極扶持的上海、深圳等地，乃至鄰近的台灣，是否有機會取代香港成為亞太金融中心。

香港之所以能成為亞太金融中心，是因為金融機構和市場緊密結合，採取以市場而非政策為導向的發展策略。香港政府恪守儘量不干預市場運作的原則，並實施低稅率政策和推行簡單的稅則，使各類商業活動在有利的營商環境之下，能有更多的主動權及創新空間，並吸引眾多的高端國際人才赴港工作及定居。

香港的法治及金融監理也與世界緊密接軌，維繫外界對香港法治和法制的信心，香港政府則致力於維持市場公平競爭，對內外資一視同仁，不會阻止外國公司參與本地金融市場，也不會限制資金進出及實施外匯管制；港幣掛鉤美元的聯繫匯率制度，更有利於維持商業交易的穩定。另外，香港對於人員的流動與居留，除對大陸人士有若干限制之外，對其他國家人士相對也比較寬鬆，居留超過七年即可成為香港市民。

由於香港金融自由開放，是大陸接軌國際金融最重要的窗口，更是人民幣國際化的重要基地。眾多外資企業選擇到香港掛牌，主要是因為香港位居中國門戶，簽署「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA）」之後，香港扮演大陸市場「跳板」的角色也更鮮明，成為外商與大陸合資的重要管道。尤其，香港擁有國際化的金融環境，跨國投資銀行、基金等金融機構都在香港建立業務據點，以便於從事大額的集資並尋找戰略性合作夥伴。

另一方面，香港股市不僅法制健全、監管架構完整，且公司治理制度完善、國際化程度高。尤其，目前外資企業在大陸上市的手續複雜，且透明度不高，部分外資企業基於籌資及提高知名度的需求，因而轉向香港上市。加上香港對於外匯進出沒有任何限制，企業可依自身需求自由運用，十分便利；還有，依照香港稅法規定，股東獲配的股利無須繳納所得稅，對公司大股東來說更是一大誘因。

香港外匯市場因為沒有外匯管制，且位於有利時區，可以24小時在世界各地市場交易，以成交量計算排名世界第四位；香港貨幣市場主要是銀行同業批發層面，拆息率是按資金供需決定。香港金融市場高度自由化且產品齊全，國際參與者眾，所以能扮演國際金融中心的角色。

即使中國大陸有意扶持上海、深圳、澳門甚或海南島，以取代香港成為亞太金融中心，但是大陸的法制與監管至今無法獲得國際的信任，還有外匯管制，資本市場並未完全開放。同時，大陸的法律無法直接與境外進行無縫監管對接，凡此都造成國際化的困難。至於大陸境內的金融中心，主要得益於經濟體量優勢，可為境內市場服務，例如上海是大陸最大的股票交易中心，但仍稱不上是國際金融中心。

反觀新加坡，資金自由，市場開放，國際化人才素質又高，還有東南亞的廣大腹地支持，未來取代香港金融中心角色的機會也最大。

至於台灣是否有機會取代香港成為亞太金融中心，要看台灣市場是否夠開放、監管能不能獲得外商信任，尤其是想把大陸及東南亞市場納為台灣腹地，得視台灣的投資環境及稅制是否友善、經濟前景及信心是否存在及高端的金融人才是否充足，總之，關鍵就在對於外資是否具有吸引力。但目前看來，這些條件似乎都並不具備，台灣想要成為亞太金融中心，還有很大的努力空間。