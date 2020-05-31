經濟日報社論／美國制裁衝擊中港台經貿互動

中國大陸通過港版國安法引發美國總統川普怒火，宣布取消香港享有的特殊待遇，包括關稅、引渡協議、軍民兩用的科技輸出限制，以示懲戒。美國在去年11月因為香港反送中運動，經由兩黨共同支持通過《人權與民主法案》及《保護香港法》，針對大陸違反人權予以制裁，在美中關係惡化情況下，這次對中國採取嚴厲措施並不令人意外。

稍早，美國國務卿龐培歐在國會作證時稱：「香港已無法在中國維持高度自治」，這意味美國有意取消香港特殊貿易地位以及不承認香港的個別關稅領域身分，川普昨天的宣布，引發各界對香港未來以及對台灣經貿影響的關切。

香港是在1986年4月，由英國以殖民地宗主國身分，宣示對外商務關係及GATT管轄事務上具有完全的自主權，而同意香港以個別關稅領域身分加入GATT。在1995年WTO成立時香港順勢成為會員，至今分別與中國、紐西蘭、歐盟、智利、澳門、東協、喬治亞以及澳洲簽訂了八份自貿協定。香港也保有單獨的關稅及市場開放與監管機制，在對外貿易關係及邊境措施上具有絕對的完全自主權。就任何角度來看，香港是一個有別於中國大陸的個別關稅領域殆無疑義，這是WTO決定的，不是美國單方面可以取消的。

任何WTO會員針對特定會員提高關稅或是採取限制措施，必須符合WTO規範，可是川普已經帶動了美國仇中情緒，美國今天逢中必反已成兩黨共識。美國早已把WTO規章置之不理，我行我素，而WTO已成強弩之末，大家都無可奈何；所以美國要取消承認香港的個別關稅領域，恐怕無人能夠阻止。

美國撤銷香港特殊地位的效果，美國針對中國的關稅、制裁和出口限制，可能同樣適用於香港與美國間的雙邊貿易，而改變對香港法治及金融監管的獨立性，可能危及香港作為全球金融中心的地位。至於影響多大取決於美國要取消香港的何種待遇，以及對大陸的制裁是否適用於香港，如果確實執行在技術移轉、技術交流及留學生上的設限，都影響香港的發展。

美國、香港2018年貿易額約在380億美元左右，美國對香港貿易順差約在334億美元之譜，大陸對美約8%的出口及6%的進口都是經過香港。香港是美國的重要出口市場，在2018年排名第十位。此外有1,300多家美資企業在香港經營，充分得利於香港作為美國物流中心及金融中心的地位。美國取消特殊待遇之後，彼此的關稅會立即提高，雙方貿易情勢受到影響，香港商品價格必定上揚，香港零售業必會失去對大陸遊客的吸引力。香港是西方資金進入大陸門戶，外資對大陸直接投資的1,250億美元中，990億美元是經由香港，約占80%。有大量的大陸企業包括96家央企在香港上市。全球70%人民幣經由香港結算。因此，美國的制裁必定會危及香港整體與金融信心；如果對港元及香港上市造成傷害，損失的不止是香港，西方國家利用香港進入中國門戶的地位也恐大幅滑落。

台灣與香港經貿合作十分緊密， 依據香港統計2015年至2019年期間，港台雙邊貿易每年平均增長5.4%，2019年台灣是香港的第三大貿易夥伴，第六大港品出口市場，第五大轉口市場。目前台灣有26家企業在港設有營運總部，包括鴻海、寶成等40家企業在港上市，由於香港在國際法律、市場推廣、金融、物流方面具有優勢，原本選擇在港上市的台企應會更多。如今香港地位動搖，一定會影響台灣利用香港作為轉口貿易、物流中心、營運中心及籌資中心的地位。

美國對香港特殊待遇的任何變動，都會牽動香港在國際的地位，尤其在經貿、金融方面，對美國、中國 、香港及台灣四方都會有極大的不利影響，我們應該盡早評估因應。