經濟日報社論／大陸兩會後的經濟觀察

中國大陸最近召開全國人大及政協會議，即一般通稱的「全國兩會」，是中國大陸年度最大的政治集會。此次會議著重在重整國內經濟衰退情勢，由於受到美中貿易戰及新冠肺炎雙重衝擊，中國大陸今年第1季經濟負成長6.8%，為改革開放以來首見；雖然目前疫情已趨緩，經濟逐漸由谷底攀升，但情勢仍相當嚴峻，而且全球疫情及經濟景氣不確定性高，所以在報告中不列出經濟成長率的目標。

近年來中國大陸經濟成長率不斷下修，由追求高成長轉為穩定成長，以確保國內經濟安定為重點。特別是疫情使得過去帶動中國經濟成長的出口嚴重衰退，國內投資也不振，惟有依賴消費振興經濟。未來內需市場將是支撐中國經濟成長主力，會以健全開放內需市埸為重點；另外也要因應外資企業撤離對國內就業市場的衝擊，所以保民生、保就業成為首要目標。

中國大陸經濟面臨不少挑戰，首先需因應美國排山倒海的反制措施，在兩會期間美國又擴大對中國大陸防堵措施，將33家包括中國企業、學校及科研機構，甚至個人納入出口管制的黑名單。美國早已將中國大陸由競爭對手視為競爭敵人，新冠肺炎更使美中關係進一步惡化。美國11月將舉行總統大選，川普及拜登兩位候選人競相表態對中國立場強硬，川普在選前對中國大陸制裁還會加碼，中國大陸承受不小壓力。

中國大陸在2001年加入世界貿易組織（WTO），搭上全球化順風車；而當年也啟動「十五計劃」，在政策強力主導下，雖然亦曾面臨一些問題，但中國藉由外貿出口促進成長，招商引資獲取技術，海外投資擴展勢力，20年內一躍成為世界經濟強國，人均GDP也突破1萬美元，中國無疑是全球化最大受益者。

今年是中國大陸「十三五規劃」收尾年，2021年將進入「十四五規劃」，但必須面對反全球化及去中國化浪潮的挑戰，被美國強力壓制退出全球產業供應鏈，中國政府的手更不能再肆無忌彈的介入市場等限制。中國未來也走入「中等所得國家成長陷阱」，經濟發展出現瓶頸，所以必須改變以往經濟成長模式，探索一條新的發展途徑。

基於此，中國大陸未來將擺脫已經式微的加工出口生產基地，而朝向建構完善內需市場，以做為與美國分道揚鑣的支撐。在兩會前夕，中國公布了支持粵港澳大灣區建設計畫，所謂「金融30條」，大幅進行金融開放及吸引外資，以加強人民幣國際化的地位。同時推動以5G、物聯網以及創新基礎設施的「新基建」，以強化國內營運環境，另外也宣布在今年致力推動區域全面夥伴關係協定（RCEP）的簽署，做好與美國長期抗衡的準備。

台灣必須掌握中國大陸新情勢。台灣過去成功利用中國大陸加工再出口的中介角色，然而目前大陸世界工廠地位動搖，包括台資企業撤離中國，必須迅速尋覓可以做為加工基地的其他國家；如何降低移轉供應鏈成本至為關鍵，政府應該主動協助。例如日本政府對由中國轉往日本，甚至東協的日商，提供多元的補助，對中小企業也提供更多資金援助；美國有意跟進此作法，台灣也應調整推動台商回流的相關政策。

不過中國大陸作為世界工廠歷史已久，生產物流等各方面配套措施完善，目前其他地區仍無法取代，所以短期不可能連根拔起完全撤出中國。再加上中國大陸積極強化內需市場，消費能量不容忽視，各國仍會繼續深耕中國市場，形成製造去中國化，但市場連結的雙軌結果，台灣更應有所因應。