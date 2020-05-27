經濟日報社論／美中烽火下的台灣戰略選擇

在貿易戰似乎占不到大甜頭的情況下，川普政府又掉回頭來打科技戰。短短數日，連出兩招：先迫使台積電宣布赴美投資先進晶圓廠計畫，投資總額120億美元；緊接著，美國商務部宣布出口管制新規，全面封鎖使用美國技術的晶片製造商供應半導體給中國華為。

在此之前，美國政府限制出口的規定是，美國（技術）製造的組件占總價值25%以上，其後修改為10%，這次的新規定等於是一口氣把它降到了零。然而，與過去類似，新的制裁政策也設定了120天的緩衝期。其目的是維護美國企業的利益，因為美國晶片受此影響估計將減少37%的出口額，總值830億美元，衝擊太大；其次是留下談判空間。相關制裁政策缺少細節和時間表，是為接續的博弈創造條件。

相較於斷供華為，美國逼迫台積電赴美投資，則有放眼未來，為美國重建完整的半導體產業的打算。台積電赴美投資設廠，從經濟效益面考慮，明顯地並非利多，無論在規模經濟、員工組成、產業鏈體系等各方面與台灣相比都不具優勢，因此相關決策並非經濟性的考慮，而是一個政治性的考慮。至於川普政府，當然也明白其中道理，但似乎想要賭一個更大的局，就是預見到台積電在美投資設廠的諸多困難，期待台積電此一決定能產生讓更多的台灣工程科技人才，及半導體相關上、下游產業，隨著台積電也群聚美國。

美中科技大戰這齣戲演到現在，脈絡輪廓都已清楚浮現，兩大主角及兩大配角，劇情則是美中世紀爭霸戰的第二幕。

美中世紀爭霸這個大形勢不必多說了，美國從歐巴馬開始就對中國採取遏制戰略，但效果不彰，川普乃改弦易轍，決定跟中國直接動手，短兵相接，但有個順序，先貿易戰，再科技戰，最後，不排除軍事戰。從2018年3月到2020年初，雙方主要是貿易戰的交鋒，其間科技戰也零星交火。貿易戰打到2019年底，美中關係已明顯惡化，作為美中關係締造者及見證者的季辛吉忍不住提出警告：美中關係如不受限制任其自然發展下去，其結果將比上世紀的一戰還要嚴重。所幸，現在還不算太晚，因為現在還只是在冷戰的山麓，還來得及。

然而事態發展似乎超過季辛吉的預期，一是進入2020年後爆發新冠疫情，使美中關係進一步惡化；二是美方發現貿易戰未能占上風，年初雙方簽訂的貿易協議更因疫情衝擊，目標難以實現，因此決定正式開闢科技戰場。

美方發動科技戰的前哨戰是中興事件及孟晚舟事件，旨在打擊華為，繼而通過各種影響力，讓一眾國家拒購華為設備，但兩年下來，未能奏效，於是重新部署，決定使出狠招：全面斷供。美國鎖定華為，是因為華為在5G領域已超前美國，領先世界；而5G之於工業革命4.0有「得5G得天下」之說，擒賊先擒王，必須先解決華為，不惜使出所有手段，把華為往死裡打。既然要全面斷供，那就得從所有供應華為半導體的企業下手，包括美國相關企業如高通，及最大供應商之一的台積電。當然，所有被限制向華為供應的企業都面對巨大損失，台積電及台灣一眾產業鏈中的企業成了夾心餅，處於空前的窘境與困境之中。

以中、美為兩大主角的世紀大博弈，在第二幕科技戰中出現了兩個配角，分別是華為與台積電，究竟該何去何從？華為的選擇沒有懸念，自然是中國大陸，主要的戰略是以空間（市場）換時間（技術升級）。至於以台積電為首的台灣高科技電子業，面對的是技術依賴美國，市場則依賴份額將逐年上升的中國大陸，因此其戰略選擇取決於對兩個形勢的判斷：一是中國大陸未來在相關科技上追趕的能力與速度，二是中國大陸市場規模擴增的潛力與速度。簡單說，最終就是「技術導向」與「市場導向」的較量。