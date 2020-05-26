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聯合報黑白集／只有軍武 沒有軍魂
五二○當天，美國務院宣布將售我十八枚新式重型魚雷，被喻為美方送給蔡總統就職的「賀禮」。諷刺的是，此前數日卻傳出我國現存唯一一艘功勳艦「中海艦」，遭國防部以「廢鐵」標售的消息。這艘曾在台海戰役裡出生入死的老兵，未沉毀於戰火，卻將在我國防部手中灰飛煙滅。
「中海艦」的故事不但是一個傳奇，也代表台海戰役的歷史。它除曾參與二次世界大戰，也曾是一江山戰役指揮官王生明的乘艦，並曾在八二三砲戰期間擊沉共艦。這樣一艘軍艦，國防部無法修復保存，原因竟是「耗資不菲」。而所謂「耗資」，不過是二億三千萬元修復費罷了。
姑不論國防部是否以「現役艦」的修復標準來灌水費用，這個價格，還遠不及一枚「重型魚雷」一千萬美元的售價。政府花了大把鈔票，買了許多軍事武器，喜孜孜地炫耀國軍戰力如何提升，美國對台灣多麼支持；但對於曾立下汗馬功勞、可彰顯國軍軍魂的功勳艦，卻當廢鐵以一千四百萬賣掉，真是無比諷刺。
更諷刺的是，目前極力爭取保存「中海艦」者，除民間人士，只有被稱為「小綠」的時代力量，稱要保存這艘「抗中保台神艦」作為紀念。曾領導台海戰役的國民黨，僅個別的呂玉玲、陳玉珍等立委發聲，黨中央對此竟不置一詞；執政的民進黨，則是把軍功艦直接打成「廢鐵」的推手。「台灣的主流價值」究竟是什麼，也就不難想見了。
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