經濟日報社論／擘畫經濟方向 催動核心產業

蔡英文、賴清德昨天就任中華民國第15任總統、副總統，蔡總統在就職演說中，把產業與經濟發展放在國家建設工程的第一位，也提出未來四年部署的具體方向。顯示蔡政府未來四年將更重視拚經濟，著重產業發展，值得肯定，但對於如何因應在疫情後的全球巨變，則有待執政團隊落實。

蔡總統指出接下來四年的經濟發展，將以「穩定中追求成長、變局中把握先機」為理念基礎，首先在5+2產業創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」。所謂六大核心戰略產業，分別是資訊數位業、5G數位轉型及國安資安產業、生技醫療產業、國防戰略產業、綠能再生能源產業，以及民生戰備產業。

其次，未來四年的經濟發展，除了推動金融改革、吸引人才，還有三個重點，第一是將透過內需國家隊，以此建立戰略物資製造的「台灣品牌」，拓展到其他市場。第二是與美、日、歐洽簽貿易或投資保障協定。第三是持續推動新南向政策的同時，也會積極開拓其他有潛力的市場。

綜觀蔡總統宣示的經濟及產業發展方向，頗有「以不變應萬變」的感覺，是否能在穩定中成長已不無疑問，更看不到變局中把握先機的信心。

先看六大核心戰略產業，實際上仍是環繞在第一任期推動的5+2產業的基礎上。六大也好，5+2也罷，確實是世界各國都重視的方向，然而四年後的世界已面對空前的巨變，因而產業期待的領導方向不是產業點名，而是如何在巨變中找出新定位。以最重要的數位資訊及5G二個產業為例，蔡總統宣示的目標是利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位。然而台灣早已居於供應鏈的核心，因而未來的真正挑戰，在於供應鏈結構被美中科技對抗迅速破壞，而且愈演愈烈。近日產業界都預測台積電絕不會是最後一家被迫赴美投資的公司；5月15日美國的最新禁令，更直接迫使台積電無法再接第二大客戶華為的訂單，加速5G美中各起門戶的新變局。美國在「去中化」，中國也在「去美化」，兩大國分裂的局面，才是產業最大的夢魘。因而維持數位資訊及5G產業供應鏈核心地位的期許沒錯，但如何達成才是關鍵。很可惜，就職演說沒透露一絲具體想法。

再看透過內需國家隊建立戰略物資製造的「台灣品牌」行銷全球的方向。這構想跟後新冠時代的世界思潮並不一致。美國上周剛發布行政命令，要推動戰略物資在本地生產，降低對外國供應鏈依賴，歐盟國家也有類似檢討呼聲。戰略物資「台灣品牌」固然響亮，但在各國追求自給自足思潮興起之際，如何讓大家把戰略物資的供應放心交給台灣，才是超前部署。

第三，在區域整合的參與上，過去四年多次高調聲稱爭取加入的CPTPP，這次隻字未提，改為跟美、日、歐洽簽雙邊協定，十分耐人尋味。確實，四年過去CPTPP仍不得其門而入，然而幾個CPTPP重要成員才剛發起「後新冠時代」的共同合作圈概念，我們就此放棄爭取加入，毫無道理。同理，四年來一直跟5+2產業放在相同高度的新南向政策，這次只剩輕描淡寫的一句持續推動，反而強調會積極開拓其他市場，這是否意味新南向政策成效不彰想要退場？更重要的是，從資訊數位、5G、資安到生技醫療等六大產業，東協、印度都是全球注目的明日之星，此時不繼續專注加碼新南向，反而要開發其他潛力市場，同樣令人不解。

未來四年，世界經濟局勢的關鍵字是「巨變」。各國想要穩定而不可得的情況下，蔡總統就職演說錯失了一次給產業界信心的機會，殊為可惜。