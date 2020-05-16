經濟日報社論／「相互零關稅」是個好主意？

國際貨幣基金（IMF）日前表示，將進一步調低今年全球的經濟成長預測。就在一個月前，IMF才把年初對全年估計的3.3%大幅調降為負3%，這明顯已比金融海嘯後2009年全球實際成長率負0.1%低了很多。才一個多月，又決定進一步下修，足見全球經濟前景之暗淡。

但在一片哀鴻中，中國的情況還算較好，相較於美、歐、日、英等國的負成長5%至7%不等，IMF對中國的經濟估計還能有1.2%的成長。中國的情況相對較佳，除因中國防控疫情表現，相信也與中國今後的「自體循環力」較高有關，後者決定於一國的經濟規模大小、產業體系完整性及戰略資源的自足率。

中國經濟的這些特質，已被著名經濟學家張五常注意到了。最近，他針對新冠疫情持續下的全球、尤其是中國經濟，提出了幾條政策建議，首先即是中國可向所有貿易對象國提出「相互零關稅」。目前全球貿易主導權愈來愈被中國所掌握，排除科技產品與名牌珍品，單就百姓的日常用品來看，中國大陸市場已約占全球之半。

張五常還指出，首先可選擇英國，接著是歐洲發達國家，再接著是美國、日本、韓國、印度、越南等國。首選英國是因為英國歷來都近乎零關稅，只要中國承諾相對零關稅，雙方不需要太多協商。張五常又說，如果有哪些國家不接受，「他們的經濟就會出現災難。」

其次，他建議順勢推動人民幣國際化。在推出相互零關稅的同時，大陸進口商可以順勢把人民幣推向國際。進口商可以要求對方用人民幣或對方選擇的貨幣議價；當雙方用不同的貨幣議價時，這些議價反映的匯率，各國央行不要干預，並可供各國央行據以調整校官方匯率。結算的銀行由雙方議定，這樣安排下，相信沒有任何一個國家可以左右人民幣推向國際。

張五常還提出的看法與主張包括：中國的通膨上限可略為提高、複雜稅制應改革簡化，政府投資應算清楚回報，以及針對疫情衝擊下的經濟，不妨全國免稅一年，至少選擇性地對中小企業免稅一年等。

張五常的建議中最具新意且能產生深遠影響的就是前兩條，即相互零關稅及將人民幣推向國際，兩者又相互關聯，前者並具有為後者鋪墊的作用。「相互零關稅」在國際貿易理論與政策中原本就是一種理想與境界，現實中通過各種雙邊、多邊的貿易協定，能將部分理想變為現實。如今，中國若主動倡議此政策且不易受拒絕，全因中國已是全球最大市場與工廠，不僅可在貿易政策上掌握主導權，國際輿論及道德高地上也掌握主導權。

再者，新冠疫情對全球經濟造成比世紀金融海嘯更大的破壞，因為疫情帶來的既是供應鏈的斷裂，又是需求面的窒息，兩者交互影響，幾無解藥。如今，如能通過中國倡導而各國參與的相互零關稅行動，當可為全球創造出一個爆發性的貿易量，應有助於破解當下的供需困境，也有利於避免重演90年前的經濟大蕭條。

接下來，相互零關稅的推動，順水推舟地將人民幣推向了國際，在零關稅的誘惑或推波助瀾下，中國的貿易對手都有更大的意願選擇人民幣議價，並且通過人民幣的議價，摸索出人民幣的國際均衡匯率，最終使人民幣在國際間成為一種被各方廣為接受的國際貨幣。

另外，相較於近年來美國動輒舞動關稅大棒，做為對付貿易對手國的威脅或制裁手段，中國採取的竟然是截然相反的政策主張，自然在國際社會中會引發普遍的反思與議論，為美中兩國國際形象帶來不同的評價。最後，中國有句老話，「福兮禍所伏，禍兮福所倚」，禍與福經常是一體的兩面。張五常教授的政策建議，也為「危機」一詞中的「危」如何轉為「機」，做了很好的注解。