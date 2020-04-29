聯合報黑白集／如果換人占領行政院

時隔六年，當年攻占行政院的太陽花運動領袖，包括魏揚等六人二審被改判有罪。這項判決，有人認為是在還警方執法的尊嚴，有人認為在為社會抗爭畫下紅線；更重要的，其實是在修補司法體系失衡之傷。

太陽花運動固成就諸多訴求，造就不少政治新貴，對法治卻構成嚴重挑戰。如果太陽花成員攻占行政院免責，那麼下次有人如法炮製攻占行政院或其他官署，法官能判決他們有罪嗎？法律是一體適用，無分職業或貴賤；太陽花闖破的法治巨洞，現在才開始慢慢修補。

林全四年前以「社會和諧」為由，對攻占行政院的一百多名太陽花成員撤告，這是「因功論賞」，犧牲法治。至於這次因「煽惑」罪被判刑數月的，則是林全無法免除的公訴罪。他們都是公認的學運領袖，有人卻辯稱自己不是「發起人」，有人則聲稱自己在為民主打拚，不應獲罪。

試想，若「反服貿」可作為攻占官署的理由，今天如果有人認為政府的紓困案不公，或不滿閣揆行事太過專斷，是否也可以大剌剌去攻占行政院並自命為英雄？

事實上，更值得探討的是：為何攻占行政院有罪，而攻占立法院反而沒事？當時的情況是，立法院長王金平以「保護學生」為由，同意不驅離。然而，王金平有資格代表所有立委同意國會被占領嗎？哪個國家發生過國會停擺的荒唐事？時隔六年，受創的法治才要開始修復，但受創的民主則已嚴重變調走樣。