聯合報黑白集／指揮中心開「分店」

中央疫情指揮中心最近連開兩家「分店」。第一家分店，是政委龔明鑫每天下午的紓困記者會，蘇貞昌希望他變成「經濟的陳時中」。第二家分店，是國防部廿三日起的每日記者會，就「敦睦艦隊染疫」相關疑問解惑，說要打造「國防陳時中」。

從市場接受度看，兩家「分店」的賣座，都遠不如「總店」。說來並不奇怪，總店打響名號，不表示分店即可如法炮製。而且，總店和分店賣的東西不一樣：總店談的是關係全體國民健康的疫情，但經濟分店談的卻是不成熟、且程序繁複的紓困方案，國防分店則搞得像在封口卸責，後者當然很難受到歡迎。

簡單地說，「陳時中」作為一個成功的防疫品牌，並不表示蔡政府可以用「轉貼」、「複製」的方式創造出新的「經濟陳時中」或「國防陳時中」。品牌是需要用心經營的，不可能用「分身」方式快速繁衍。

深一層看，這兩家分店的成立，也多少顯示指揮中心已逐漸不堪負荷其應有功能。敦睦艦隊染疫，國防部人員先前數度參與陳時中的記者會，但每一次都說法反覆，莫衷一是。如此，不僅暴露了國防部對疫情的推託和缺乏掌握，更連帶折損了指揮中心的威信。在這種情況下，讓國防部自己開分店自說自話，會有說服力嗎？

同樣的，行政院的紓困方案要撒錢，方案卻是官員閉門造車，不符現實需要，也難怪人們怨聲載道。這樣，天天開記者會，有用才怪。