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聯合報黑白集／小英的「國防布」

聯合報 / 聯合報黑白集
磐石艦日前靠港時，蔡總統（中揮手者）、國防部長嚴德發（右）與官兵在岸邊歡迎。 圖／取自總統府網站
磐石艦日前靠港時，蔡總統（中揮手者）、國防部長嚴德發（右）與官兵在岸邊歡迎。 圖／取自總統府網站

磐石艦出訪驚傳最大宗群聚感染，國軍高層每日至少一騙，蔡總統震怒甩鍋，叫軍方坦誠面對。國軍打壞「一周三零」的紀錄，惹火網民討伐「國防布」，保家衛國的軍人頓成全民公敵。但軍方為誰隱匿，更是疑雲重重。

將官們寧被抓包也堅不吐實，對於為何非要在疫情大流行之際出訪，始終顧左右而言他。海軍僅憑外交部轉手帛琉官方「零確診」的訊息，便揚帆而去，根本未曾提報疫情指揮中心。出訪決策與規畫極其荒誕，真是海軍可以隻手遮天嗎？下指導棋的國安團隊不應躲在「國防布」後面，逼迫軍人為他們說謊，替政客扛責。

除了軍方說詞多變，陳時中先說境外感染，隔天便改稱疫調進行中，暫不分境外本土，背後影武者昭然若揭。蔡政府拚外交，不惜暗槓人民口罩援外，軍人十天給一片的刻薄事都做得出來。試想，連判定感染源都得考量邦誼，被政治感染的疫調還剩多少真實性？

更離奇的是，綠委爆料稱敦睦艦隊另有「額外航程」，進行機密任務。這是暗示另有感染源嗎？指揮中心被蒙在鼓裡，又能說什麼？

若綠委所言屬實，敦睦艦隊執行祕密任務，已是重大國安危機，三軍統帥命令海軍冒著疫情風險出任務，豈可卸責？艦上無一防疫專家，怎能讓數百名官兵涉險？

「三零OK」滿朝吹牛官，磐石艦淪陷卻無吹哨人。歷經改朝換代，國防部依然是「國防布」，小英也一五一十繼承下來了。

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