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聯合報黑白集／權力還不夠用？

聯合報 / 聯合報黑白集
立委趙天麟。圖／聯合報系資料照片
立委趙天麟。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委趙天麟近日質詢，國防部過去曾提議增訂《刑法》條文，對傳述「軍事假消息」者得處兩年徒刑，如利用各式傳播工具者可再加重二分之一。他問國防部長嚴德發：這條新法「很好、很重要」，為何修法進度緩慢？

民主國家基於保障新聞自由，媒體報導若出現爭議，除了當事人提告求償，鮮少有公權力介入「打假」。原因是，新聞傳播難保永不犯錯，當權者不能以此當成打壓異議之藉口。尤其軍事訊息諱莫如深，所謂真假極易成為「官方說了算」。政府若輕易以「假消息」偵訊記者、搜索報社，即使最後獲判無罪，光是緹騎四出「查水表」所帶來的恐懼，就是可怕的寒蟬效應。

近年軍購弊端，以承造獵雷艦的慶富公司掏空案為最。此案剛被媒體披露時，國防部發函立院否認提前付廿四億元給慶富，直到更多證據曝光，才承認撥款。當時軍方若有刑法制約記者，民眾恐怕沒機會知道，國防部給立院的白紙黑字才是真正假消息。那麼，慶富案黑洞將被遮掩，使國庫損失慘重。

諷刺的是，國防部對「打假條款」顯有保留，但執政黨立委卻強調「很好、很重要」，催促軍方推動。綠營至今仍謳歌鄭南榕，仍將修訂刑法一百條視為偉大成就，仍然譏諷對岸缺乏言論自由。可議的是，自己坐擁完全執政的威風，便忍不住要效尤威權者，嫌手中權力不夠用。動作之快，臉皮之厚，令人嘆為觀止。

國防部 慶富案 假消息 趙天麟 嚴德發 獵雷艦

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