聯合報社論／想想：華航改名，對岸會有多高興

台灣向國際社會送暖捐贈口罩，竟演出「華航改名」乃至「中職改名」的議題，真是令人驚愕的插曲。主張將「中華航空」（China Airlines）改名為「台灣航空」（Taiwan Airways）的人可能沒想到三點：一、「台灣航空」的名稱已被登記過，商標權屬於立榮航空；二、更名後的航權、航約重新談判的代價有多大；三、更重要的是，中國大陸會很高興華航把China的名稱拱手讓給他們，因為屆時「台灣航空」將和海南航空、四川航空一樣，更像中國旗下的地方航空了。

「送口罩」竟變調為「送掉華航招牌」的戲碼，除了躁動，也是本末不分所致。根據一些綠委的邏輯，華航運送貨時掛著China Airlines的布條，容易讓人誤以為這些物資是「中國」所贈送，讓台灣白忙一場，因此華航必須改名。事實上，物資箱上明明寫著「台灣能幫忙」的英文大字，受贈國若還傻傻分不清，那就是台灣駐當地使節工作不力。何況，要避免誤解，將物資改交長榮航空運送即可；只因送幾趟口罩要華航改名，稱得上「尾巴搖狗」。奇怪的是，交通部長林佳龍立刻呼應這種主張，他有什麼航空專業？

先從最重要的一點談起：為什麼華航改名反而稱了中國大陸的心意？中華航空比對岸的中國國際航空（Air China）早卅年成立，早早建立了良好的服務形象，向全球通航的城市也多於中國國航。因此，華航的China Airlines標誌能保存至今，也擁有極佳的識別度，國際社會一直知道華航是「自由中國」台灣的航空公司。換言之，華航的標誌是台灣的重要航空資產，如果我們拱手把China割給中國大陸，其實是削足適履的自殘之舉，對岸豈有不高興之理？

再者，目前台灣和中國大陸及港澳地區在國際民航組織（ＩＣＡＯ）的國籍航空器註冊編碼，都是編在B的首碼下，台灣後面為五位數字，中國為四位數字。即使華航改名為「台灣航空」，在國籍編碼不變的情況下，台灣的航空器在形式上會變得更像中國的地區性飛機，落到等同四川航空、上海航空、澳門航空的等級。亦即，華航和國航的英文名稱雖易於混淆，但至少代表了「兩個中國」，雙方是對等的。如果我們連這個對等位置都不要，改名的結果極可能自貶為「中國台灣」，絕對得不償失。

面對中共的威嚇，台灣當然不能輕易示弱或妥協；但是，愛國主義切不可流於天真，尤其不可流於形式主義。許多人以為改名就是「護主權」，其實那只是形式主義，是腦殘者的盲動，一點也無助提升台灣的國力。再說，華航這塊招牌，是許許多多人積六十多年的努力打造而成的品牌，包括航權的談判、航線的開拓、服務的口碑都是寶貴的資產，這些，絕對不容許那些信口雌黃的政客，為了自私的理由將之葬送，而他們根本沒提出更好的方案。

有趣的是，把「台灣」當航空公司的名字，並非始自今日。一九八七年，即有人向經濟部登記了「台灣航空」這個名稱，但人們已不記得它的樣貌。一九九八年，在一波合併潮中，台灣航空和大華航空一起被併入立榮航空。廿多年後，有人要把華航改名「台灣航空」，使之變成國家代表性航空；這個主意說新不新，但名稱不能決定命運，這從已消亡的「老台灣航空」身上已獲印證。

無論是閣揆或交通部長，官員決策不能以譁眾取寵為能事。華航要不要改名及如何改，請先好好研究過，再作出宣示和決策。蔡政府明明宣示兩岸具有對等主權，也說「中華民國台灣」是國人最大共識，但對華航擁有「中華」和「China」的名稱卻抱著「可割可棄」的態度，這不矛盾嗎？前立委沈富雄說，政府若能把華航的梅花換成「國旗」，這才是真本事。確實如此，用「改名」的方式宣示台灣主權，只是鴕鳥主義，是不戰而降之舉。